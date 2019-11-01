Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98463
ALTIN
277.941
DOLAR
5.7020
STERLIN
7.3877
EURO
6.3682
Bir Zam Haberi de Gençlere ve Öğrencilere Geldi! Spotify ücretlerine zam yapıldı
Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar ve sağanak uyarısı!
Geri sayım başladı! Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?
9 gün ara tatil ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? MEB 2019 2020 ara tatiller ne zaman?

Videoyu gören hayranları harekete geçti! Michael Jackson yaşıyor mu?

2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın hayranları sosyal medyada karşılaştıkları bir video karşısında şaşkına döndü. Videoda Tayland'da konser vereceğini söyleyen Jackson'a tıpatıp benzeyen bir kişi ortalığı birbirine kattı.

Videoyu gören hayranları harekete geçti! Michael Jackson yaşıyor mu?

2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın hayranları sosyal medyada karşılaştıkları bir video karşısında şaşkına döndü. Videoda Tayland'da konser vereceğini söyleyen Jackson'a tıpatıp benzeyen bir kişi ortalığı birbirine kattı.

01 Kasım 2019 Cuma 16:10
Videoyu gören hayranları harekete geçti! Michael Jackson yaşıyor mu?

Pop müziğin kralı Michael Jackson’ın ölümü üzerinden 10 yıl geçse de, hayranlarından bazıları ünlü sanatçının hala hayatta olduğuna inanıyor.

Hayranların bu teorilerine kaynak gösterdiği videolara bir yenisi daha eklendi.

İspanyol şarkıcı Sergio Cortes, sosyal medyada bir görüntü paylaşarak Tayland’daki konseri hakkında bilgi verdi.

Michael Jackson yaşıyor mu?

23 Aralık’ta Pattaya’daki etkinliğe herkesi çağıran Cortes, “Bütün Michael Jackson hayranlarına merhaba. 23 Aralık’ta gelin ve performansımı izleyin. Hepinizi çok seviyorum, umarım orada görüşürüz” dedi.

Video Cortes’in de beklediğinden daha hızlı yayılırken, Jackson hayranları bir kez daha ünlü sanatçının hayatta olduğu yolundaki teorilerini sosyal medyada paylaştı.

Bir Jackson hayranı, “Michael yaşıyor, biliyordum” derken, bir diğeri ise “Başka bir kimlikle hayatını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Michael JacksonYaşıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk otelcilere Moskova Bölgesi’nin yatırım potansiyeli tanıtıldı
Türk otelcilere Moskova Bölgesi’nin yatırım potansiyeli tanıtıldı
Donald Trump: IŞİD'in yeni bir lideri var ve kim olduğunu biliyoruz
Donald Trump: IŞİD'in yeni bir lideri var ve kim olduğunu biliyoruz
Endonezya'da ilk kez bir dini lider 'zina'dan kırbaçlandı
Endonezya'da ilk kez bir dini lider 'zina'dan kırbaçlandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim