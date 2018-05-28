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Videolarını Silmeden Telefonunu Tamirciye Verdi: Sonra Şoku Yaşadı

ABD'de meydana gelen olayda bir kadın, arızalanan telefonunu tamirciye götürdü. Telefonunu aldıktan kısa süre sonra ise kadın büyük şok yaşadı.

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Videolarını Silmeden Telefonunu Tamirciye Verdi: Sonra Şoku Yaşadı

ABD'de meydana gelen olayda bir kadın, arızalanan telefonunu tamirciye götürdü. Telefonunu aldıktan kısa süre sonra ise kadın büyük şok yaşadı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:49
Videolarını Silmeden Telefonunu Tamirciye Verdi: Sonra Şoku Yaşadı

Telefonunu tamirciye veren kadın şoku yaşadı.

ABD'de meydana gelen olayda, Keely Hightower isimli genç kadın, tamir edilmesi için telefonunu ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden birinin şubesine bıraktı.

Telefonu tamir edilen Hightower, gidip telefonunu aldı ve kullanmaya devam etti. Ancak tamirden kısa bir süre sonra kendi e-posta adresine gönderilen bir video ile kadın şoke oldu!

Telefon şirketinde çalıştığı öğrenilen adamın kendisine gönderdiği videoyu izleyen kadın, ilk etapta ne yapacağını bilemedi. Şaşkınlığını üstünden atan kadın şikâyetçi olmaya karar verdi.

Daha sonra, telefonundaki çıplak görüntülerinin tanımadığı hesaplara gönderildiğini fark eden kadının başından aşağı kaynar sular döküldü.

Florida’nın Pinellas Park bölgesinde meydana gelen olayın ardından Hightower, T-Mobile’ın çalışanı Roberto Sacnchez Ramos’tan şikayetçi oldu.

Kadının şikayetçi olması sonrası olayla ilgili bir soruşturma açılırken, Ramos suçlu bulundu. Daha önce siber suçlardan ceza aldığı öğrenilen  Ramos 6 ay hapis cezası aldı.

Hightower mücadelesinin devam edeceğini ve şirkete tazminat davası açacağını da söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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