Vahşetin Böylesi! Döve Döve Öldürdüler

Hindistan'da daha önce de benzeri görülen vahşet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Hapur bölgesinde meydana gelen olaya dair detaylar uluslararası haber ajanslarına düşmeye başladı. İnek kestiği gerekçesiyle kalabalık tarafından darp edilen iki müslümandan birisi hayatını kaybetti.

Hindistan'da inek kestiği iddia edilen bir Müslüman linç edildi. Hindustan Times'da yer alan habere göre Uttar Pradeş eyaletine bağlı Hapur bölgesinde, inek kestikleri öne sürülerek bir çetenin saldırısına uğrayan iki kişiden birisi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıkları, 38 yaşındaki Kasım ve 65 yaşındaki Şamiuddin'in inek kestiklerini , bu söylentilerin köylüler arasında yayılması üzerine bir çetenin toplanarak iki kişiye saldırdığını söyledi.

Şamiuddin'in kardeşi Muhammed Yasin, "Ağabeyim, Madhpura'ya yem almaya gitmişti. Sığır tüccarı olan Kasım ile orada karşılaşmışlar. Muhtemelen, onun yanında gördükleri için ağabeyime de saldırdılar." şeklinde konuştu. Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri iddia edilerek Müslüman azınlığa çok sayıda saldırı düzenlendi.

Hindular İnek'i kutsal bir hayvan olarak görüyor.

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