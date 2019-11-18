'Uzaylılar nükleer silahlara müdahale ediyor'

ABD hükümetinin Dünya dışı varlıklar hakkındaki 'gerçeği' ortaya çıkarması için yıllardır çalışmalar yürüttüğünü belirten uzay araştırmacısı Bassett'in son iddiası şaşkınlık yarattı.

Daily Star Online gazetesine konuşan Bassett, uzaylıların ve UFO'ların Dünya'da üretilen ve tüm ülkelere korku salan nükleer silahların kendi teknolojileri karşısında 'ne kadar işe yaramaz' olduğunu göstermek için insalık alemine mesaj yolladığını öne sürdü.

Bassett, "Onların karşısında ne kadar güçsüz olduğumuzu anlatmak için Dünya'daki nükleer silahlara müdahale ediyorlar. Belirli aralıklarla açıp kapatıyorlar" dedi.

'Nükleer silahlara karşılar'

Bunun bir 'tehdit' değil 'mesaj' olduğunu savunan Bassett, "Kesinlikle bize karşı zararsızlar. Bize - aynı zamanda - 'Neden onlardan kurtulmuyorsun?' demek istiyorlar" diye konuşarak uzaylıların nükleer silahlara karşı olduğunu belirtti.

​Benzer bir açıklama 2008 yılında eski ABD Hava Kuvvetleri Teğmeni Bob Jacobs'dan gelmişti. CNN'de bir programa katılan Jacobs, 1967'de bir füze fırlatış denemesi sırasında füze başlığına UFO'dan gelen bir ışık demetinin yansıdığını söylemişti.

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