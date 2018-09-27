''Uyandığımda erkek arkadaşım bana tecavüz ediyordu''

ABD'li televizyon sunucusu ve oyuncu Padma Lakshmi, 16 yaşında tecavüze uğradığını itiraf etti. New York Times gazetesine bir yazı yazan Hint asıllı ünlü televizyon sunucusu, yılbaşı gecesi erkek arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini itiraf etmesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Anayasa Mahkemesi adayı yargıç Brett Kavanaugh'un cinsel saldırı suçlamalarına hedef olduğu dönemde yayınlandı.

Psikoloji Profesörü Christine Blasey Ford, lise yıllarında Kavanaugh'un kendisini yatağa ittiğini, ellediğini ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını söyledi. Söz konusu suçlama, Amerika'yı karıştırdı. Profesör Ford Senato önünde ifade vermeye razı olurken, Başkan Donald Trump beklendiği gibi adayının arkasında durdu.

Ford'dan sonra bu kez Kavanaugh’nun Yale Üniversitesi’nden sınıf arkadaşı olan Deborah Ramirez cinsel istismar suçlamasını gündeme taşıdı. Ramirez'in aktardıklarına göre, tecavüz olayı içki içtikleri bir partide meydana geldi.

Top Chef programının sunucusu Lakshmi, tüm yaşananlardan sonra neden sustuğunu şöyle anlattı: "Başkan Trump, Twitter mesajında 'Prof. Ford doğruyu söylüyorsa neden yıllar önce polise gitmedi' diyor. Ben iki kadının neden bu bilgiyi sakladıklarını anlıyorum, yıllar önce, ben de aynı şeyi yaptım ifadelerini kullandı.

Los Angeles'ta bir yılbaşı gecesinde erkek arkadaşımla buluştum. Yeni yıl partisinden sonra eve döndüm, uyudum. Uyandığımda erkek arkadaşım üzerimdeydi. Ne yapıyorsun?' diye sordum. Bana, 'Yalnızca biraz acı verecek' cevabını verdi. 'Lütfen bunu yapma' diyerek bağırdım. Bunu ne anneme, ne arkadaşlarıma ne de polise anlatabildim. Tam bir şok yaşıyordum çünkü.

Kaynaklar; SüperHaber

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