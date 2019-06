Ünlü Yönetmen Hayatını Kaybetti!

nlü İtalyan yönetmen Franco Zeffirelli 96 yaşında hayatını kaybetti. Zeffirelli, Roma'daki evinde ölü bulundu.

1968 yapımı “Romeo ve Juliet” (Romeo and Juliet) isimli filmiyle tanınan İtalyan yönetmen Franco Zeffirelli, 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Roma’daki evinde hayatını kaybeden Zeffirelli, Romeo and Juliet‘in yanı sıra The Champ, Tea With Mussolini, The Sparrow adlı filmleriyle de sinemaseverler tarafından tanınıyordu.

İtalya’da bir dönem senatör de olan Zeffirelli, aynı zamanda Avrupa ve ABD’de çeşitli operalarda yönetmen olarak görev aldı.

FRANCO ZEFFİRELLİ KİMDİR?

İtalyan tiyatro ve film yönetmeni (Floransa 1923).

Meslek yaşamına aktörlük ve dekoratörlükle başladı, sonra İtalya’nın en çok aranan opera ve tiyatro yönetmenlerinden oldu. Sinema sanatını Antonioni, Rossellini ve Visconti'nin asistanlığını yaparak öğrendi, 1958’de ilk filmi Camping'i gerçekleştirdi, ama başarılı olamadı. Bir süre tiyatroya döndükten sonra Hırçın kıZı (The Taming of the Shrew) [1967] ile Romeo ve Juliefı (Romeo and Juliet) [1967] çevirdi. Daha sonra Brother Sun and Sister Moon (1973; burada estetlik ve dekoratörlük niteliklerini bir kez daha gösterdi), Gesu di Nazareth (1978), la Traviata (1982), Otello (1986) ve Hamlet (1990) gibi yapıtları sahneye koydu.

Gian Franco Corsi Zeffirelli, ayrıca İtalya'nın merkez sağ Forza Italia partisi için eski bir senatör. Operasyonel tasarım ve prodüksiyonlarından bazıları dünya klasikleri haline geldi.

FRANCO ZEFFİRELLİ'NİN FİLMOGRAFİSİ

La Bohème (1965)

Florence: Days of Destruction (1966)

The Taming of the Shrew (1967)

Romeo and Juliet (1968)

Brother Sun, Sister Moon (1972)

Jesus of Nazareth (1977)

The Champ (1979)

Cavalleria Rusticana (1978)

Pagliacci (1978)

Endless Love (1981)

Cavalleria Rusticana (1982)

Pagliacci (1982)

La Bohème (1982)

La Traviata (1983)

Tosca (1985)

Otello (1986)

Young Toscanini (1988)

Hamlet (1990)

Jane Eyre (1996)

Tea with Mussolini (1999)

Callas Forever (2002)