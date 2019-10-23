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Ünlü sporcu kendi yaşamına son verdi!

Dünya şampiyonu Belçikalı kadın sporcu Marieke Vervoort, ötanazi ile yaşamına son verdi.

Ünlü sporcu kendi yaşamına son verdi!

Dünya şampiyonu Belçikalı kadın sporcu Marieke Vervoort, ötanazi ile yaşamına son verdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:27
Ünlü sporcu kendi yaşamına son verdi!

Tekerlekli sandalye ile katıldığı dünya ve olimpiyat şampiyonalarında çok sayıda madalya elde eden 40 yaşındaki Belçikalı kadın sporcu Marieke Vervoort, ötanazi sonucu yaşamına son verdi.

Belçikalı sporcu, 21 yaşından bu yana omurilikte gelişerek kasların giderek güçsüzleşmesine yol açan ve tedavisi mümkün olmayan "miyelopati" hastalığı ile mücadele ediyordu.

Londra'daki Paralimpik Oyunları'nda 100 metre tekerlekli sandalye yarışında altın, 200 metre yarışında gümüş madalya alan sporcu, 2015'te Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Kupası'nda 100, 200 ve 400 metre yarışlarında üç altın madalya birden kazandı.

Rio de Janeiro'da 2016'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda gümüş ve bronz madalya elde eden Belçikalı kadın sporcunun, çok sayıda ulusal ve uluslararası başarısı bulunuyor.

Hastalığının ilerlemesi nedeniyle acıları giderek artan Marieke Vervoort, 2016'da Rio'da ilk lez ötanazi olasılığından söz etmişti. Belçikalı sporcu, ağrılarının katlanamaz hale gelmesi durumunda ötanazi istemeyi planladığını söylemişti.

BBC Türkçe

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