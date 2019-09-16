Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103242
ALTIN
276.278
DOLAR
5.7147
STERLIN
7.1053
EURO
6.3223
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...
25. Dönem POMEM PÖH Alım Başvuruları Başlıyor! İşte Başvuru Şartları ve Başvuru Tarihleri...

Ünlü Şarkıcı hayatını Kaybetti!

Dünyaca ünlü rock topluluğu The Cars'ın solisti Ric Ocasek, 75 yaşında New York'ta hayatını kaybetti.

Ünlü Şarkıcı hayatını Kaybetti!

Dünyaca ünlü rock topluluğu The Cars'ın solisti Ric Ocasek, 75 yaşında New York'ta hayatını kaybetti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:09
Ünlü Şarkıcı hayatını Kaybetti!

Amerikalı rock müzik grubu The Cars'ın solisti Ric  Ocasek, 75 yaşında New York'taki evinde yaşamını yitirdi.  New York Polis Teşkilatından yapılan açıklamada solist, söz yazarı ve  müzisyen Ocasek'in Manhattan'daki dairesinde ölü bulunduğu belirtildi. Açıklamada Ocasek’in ölüm nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.  Ocasek ve Benjamin Orr tarafından 1976'da kurulan The Cars grubu,  1970’lerin sonu ve 80’li yıllarda çıkardıkları “My Best Friend’s Girl” ve “Drive”  gibi şarkılarıyla üne kavuşmuştu. Grubun solisti Ocasek, birçok şarkının müziğini  ve söz yazarlığını yapmıştı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Alman Tıp Ödülü' Avrupa'da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah Dilek Gürsoy'a
'Alman Tıp Ödülü' Avrupa'da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah Dilek Gürsoy'a
Dehşet evi! Kadın Doktorun evinden 2 binden fazla fetüs çıktı
Dehşet evi! Kadın Doktorun evinden 2 binden fazla fetüs çıktı
Güzel oyuncudan yıllar sonra gelen tecavüz itirafı!
Güzel oyuncudan yıllar sonra gelen tecavüz itirafı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim