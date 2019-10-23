Ünlü rap şarkıcısı 30 kadınla denize açıldı

Dünyaca ünlü rap yıldızı Tyga fena yakalandı. Kylie Jenner'dan ayrıldıktan sonra sık sık başka isimlerle anılan rapçi Tyga, önceki gün Avustralya'nın Sidney kentinde görüntülendi.

Bir dönem Jenner ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Tyga bir yat kiraladı ve kadınları bu yata kelimenin tam anlamıyla doldurdu.

Kuyruk oluşturan genç kadınların yata binmesinden sonra grup denize açıldı.Ünlü isim sık sık 24.4 milyon takipçisiyle Instagram'ın kralı olarak tanınan; sosyal medyada paylaştığı ve lüks yaşamını gözler önüne seren fotoğraflarla fenomen haline gelen Dan Bilzerian ile partilere katılmasıyla da gündem oluyor.

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