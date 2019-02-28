Ünlü oyuncudan kötü haber!

Dünyaca ünlü oyuncu büyük bir izleyici kitlesine sahip olan CSI Miami dizisiyle ünlenen Lisa Sheridan evinde ölü bulundu.

44 yaşındaki ünlü oyuncuLisa Sheridan ölümünü menajeri Mitch Clem tarafından doğrulandı.

Mitch Clem, “Hepimiz Lisa’yı çok seviyorduk ve ölümü ile yıkıldık. Lisa, Pazartesi sabah New Orleans’taki evinde öldü. Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz” dedi.

Menajeri, ünlü oyuncu Lisa Sheridan intihar ettiği yönündeki üzücü haberlere ise, “Ailesi bunun bir intihar olmadığını söylediler. Ölümü ile ilgili Rapor çıkmadan ortaya atılan asılsız haberler tamamen yalan” dedi.

Daha önce Sex and the City oyuncusu Ron Livingston ile nişanlı olan Sheridan, Halt and Catch Fire ve Scandal dizilerinde rol aldı.

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