Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ünlü oyuncudan kötü haber!

Dünyaca ünlü oyuncu büyük bir izleyici kitlesine sahip olan CSI Miami dizisiyle ünlenen Lisa Sheridan evinde ölü bulundu.

Ünlü oyuncudan kötü haber!

Dünyaca ünlü oyuncu büyük bir izleyici kitlesine sahip olan CSI Miami dizisiyle ünlenen Lisa Sheridan evinde ölü bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:50
Ünlü oyuncudan kötü haber!

Dünyaca ünlü oyuncu büyük bir izleyici kitlesine sahip olan CSI Miami dizisiyle ünlenen Lisa Sheridan evinde ölü bulundu.

44 yaşındaki ünlü oyuncuLisa Sheridan ölümünü menajeri Mitch Clem tarafından doğrulandı.

Mitch Clem, “Hepimiz Lisa’yı çok seviyorduk ve ölümü ile yıkıldık. Lisa, Pazartesi sabah New Orleans’taki evinde  öldü. Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz” dedi.

Menajeri, ünlü oyuncu Lisa Sheridan intihar ettiği yönündeki üzücü  haberlere ise, “Ailesi bunun bir intihar olmadığını söylediler. Ölümü ile ilgili Rapor çıkmadan ortaya atılan asılsız haberler tamamen yalan” dedi.

Daha önce Sex and the City oyuncusu Ron Livingston ile nişanlı olan Sheridan, Halt and Catch Fire ve Scandal dizilerinde rol aldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.02.2019 15:23
Anahtar Kelimeler:
ünlü oyuncudan kötü haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı düştü
Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı düştü
Orduda Tecavüz Skandalı
Orduda Tecavüz Skandalı
Azeri model 14 milyon TL’ye bekaretini sattı
Azeri model 14 milyon TL’ye bekaretini sattı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim