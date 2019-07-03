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Ünlü Oyuncu Tatilde Hayatını Kaybetti!
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Ünlü Oyuncu Tatilde Hayatını Kaybetti!

Alman oyuncu Lisa Martinek, yönetmen eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla birlikte tatile gittiği İtalya’da hayatını kaybetti.

Ünlü Oyuncu Tatilde Hayatını Kaybetti!

Alman oyuncu Lisa Martinek, yönetmen eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla birlikte tatile gittiği İtalya’da hayatını kaybetti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:54
Ünlü Oyuncu Tatilde Hayatını Kaybetti!

Ölüm ünlü oyuncu Lisa Martinek’i eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla gittiği tatilde yakaladı.

Lisa Martinek yüzmek için eşi ile bir tekneyle denize açıldı. Ricciarelli, yüzerken zorlandığını gördüğü eşini hemen sudan çıkardı ve tekneye götürerek yardım istedi. 47 yaşındaki oyuncu bir helikopterle 70 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürüldü. Doktorlar yolda hayatını kaybeden genç kadını hayata döndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Müzik ve tiyatro mezunu olan Lisa Martinek, 'Tatort' (Olay Yeri) ve son olarak 'Heiland' dizilerinde rol aldı. Almanya’nın ilk kör kadın avukatı Romy Heland’ın hayatını konu alan dizi için altı bölüm daha çekilecekti.

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