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Ünlü oyuncu ölü bulundu! "Cinsel uzvu yoktu, akbabalar yemiş olabilir"

Bir döneme büyük damga vuran, tarihteki ilk sitcom olan TV dizisi Seinfeld'de oynayarak şöhret olan ve birçok yapımda yer alan Charles Levin'in cansız bedeni Oregon'daki dağlık bir arazide bulundu. Yetkililer, çırılçıplak bulunan Levin'in akbabalar tarafından yenmiş olduğunu düşündüklerini söyledi.

Ünlü oyuncu ölü bulundu! "Cinsel uzvu yoktu, akbabalar yemiş olabilir"

Bir döneme büyük damga vuran, tarihteki ilk sitcom olan TV dizisi Seinfeld'de oynayarak şöhret olan ve birçok yapımda yer alan Charles Levin'in cansız bedeni Oregon'daki dağlık bir arazide bulundu. Yetkililer, çırılçıplak bulunan Levin'in akbabalar tarafından yenmiş olduğunu düşündüklerini söyledi.

08 Kasım 2019 Cuma 23:38
Ünlü oyuncu ölü bulundu! "Cinsel uzvu yoktu, akbabalar yemiş olabilir"

Dünyaca ünlü kült dizi Seinfeld dizisinin oyuncularından Charles Levin ölü bulundu.

Haziran ayından beri kayıp olarak aranan ünlü aktör Charles Levin’in cansız bedenine ulaşıldığına dair resmi raporlar ortaya çıktı… İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Haziran ayında oğlu tarafından “kayıp” olarak duyurulan Levin’in cansız bedeninin Oregon’daki dağlık bir arazide bulunduğunu yazdı.

Resmi raporlara göre Levin’in bir yamacın yaklaşık 10 metre altında Temmuz ayında cansız halde bulunduğu belirtildi. Raporda Levin’in cansız bedeninin yaralar içinde olduğu ifade edilirken, “Cinsel uzvu yoktu. Ağzının etrafında çürüme başlamıştı. Bölgedeki yırtıcı hayvanların ve akbabaların cansız bedeni yediği tahmin ediliyor” açıklaması yapıldı.

Levin (Yeşil gömlekli olan) bir döneme damga vuran Altın Kızlar isimli dizide de rol almıştı.

Levin’in cansız bedeninin yakınlarında da kendisine ait otomobilin bulunduğunu açıklayan yetkililer, “Aracın içinde Levin’in evcil köpeği Boo Boo Bear’ın kalıntıları da vardı” dedi.

ABD yapımı Seinfeld dizisinde 1993 yılında rol alan Levin, 1976 ile 1985 yılları arasında yayınlanan CBS’in komedi dizisi Alice’de Elliot Novak karekterini canlandırmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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