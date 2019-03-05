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Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

(Amerika birleşik Devletleri) ABD'li ünlü oyuncu Luke Perry 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

(Amerika birleşik Devletleri) ABD'li ünlü oyuncu Luke Perry 52 yaşında yaşamını yitirdi.

05 Mart 2019 Salı 08:12
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

(Amerika birleşik Devletleri) ABD'li ünlü oyuncu Luke Perry 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Perry'nin halkla ilişkiler temsilcisi Arnold Robinson, yaptığı açıklamada, 1990-2000 yıllarında yayımlanan "Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood'da)" adlı diziyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki Perry'nin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Perry, geçen hafta çarşamba günü Los Angeles'daki evinde geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

ABD'de birçok yapımda yer alan oyuncu, son olarak "Riverdale" adlı dizide oynamıştı.

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