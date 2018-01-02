Üniversite Hocası Eski Porno Yıldızı Çıktı!

İtalya'nın Başkenti Roma'da bulunan La Sapienza Üniversitesi öğrencileri, matematik hocası Ruggero Freddi'nin önceki mesleğini öğrendiklerinde şok oldu.

Üniversitede Freddi Hoca olarak bilinen İtalyan Akademisyen, Facebook hesabından kaslarını açarken görüldüğü bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın 'Kaslı akademisyen' şeklinde kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla birlikte , Freddi'nin geçmişte porno yıldızı olduğu da ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar Freddi'nin rol aldığı yetişkin içerikli filmlerin ekran görüntülerini paylaşırken, İtalyan Rebublica gazetesine konuşan Freddi, geçmişinden dolayı üzüntü duymadığını, insanların şimdiye odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik alanlarında yüksek lisans yapan, şu sıralar da da doktora yaptığını söyleyen Freddi, geçmişiyle ilgili üniversite yönetiminin kendisine herhangi bir baskı politikası izlemediğini, bu konuda herkesin olgunlukla yaklaştığını söyledi.