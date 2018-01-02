Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Üniversite Hocası Eski Porno Yıldızı Çıktı!

Üniversite hocası porno yıldızı çıktı. Sosyal medya sallandı. Matematik ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında yüksek lisansa sahip, doktora hazırlığındaki akademisyen eski porno yıldızı çıktı.

banner396

Üniversite Hocası Eski Porno Yıldızı Çıktı!

Üniversite hocası porno yıldızı çıktı. Sosyal medya sallandı. Matematik ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında yüksek lisansa sahip, doktora hazırlığındaki akademisyen eski porno yıldızı çıktı.

02 Ocak 2018 Salı 18:23
Üniversite Hocası Eski Porno Yıldızı Çıktı!

Üniversite Hocası Eski Porno Yıldızı Çıktı! 

İtalya'nın Başkenti Roma'da bulunan La Sapienza Üniversitesi öğrencileri, matematik hocası Ruggero Freddi'nin önceki mesleğini öğrendiklerinde şok oldu.

Üniversitede Freddi Hoca olarak bilinen İtalyan Akademisyen, Facebook hesabından kaslarını açarken görüldüğü bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın 'Kaslı akademisyen' şeklinde kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla birlikte , Freddi'nin geçmişte porno yıldızı olduğu da ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar Freddi'nin rol aldığı yetişkin içerikli filmlerin ekran görüntülerini paylaşırken, İtalyan Rebublica gazetesine konuşan Freddi, geçmişinden dolayı üzüntü duymadığını, insanların şimdiye odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik alanlarında yüksek lisans yapan, şu sıralar da da doktora yaptığını söyleyen Freddi, geçmişiyle ilgili üniversite yönetiminin kendisine herhangi bir baskı politikası izlemediğini, bu konuda herkesin olgunlukla yaklaştığını söyledi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.01.2018 18:32
Anahtar Kelimeler:
üniversiteEski Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York'taki Yangında Yaralı Sayısı Artıyor
New York'taki Yangında Yaralı Sayısı Artıyor
15 Yaşındaki Kız Çocuğu Yeni Tanıştığı Erkekle Arabada İlişkiye Girdi! Zehirlenerek Öldü
15 Yaşındaki Kız Çocuğu Yeni Tanıştığı Erkekle Arabada İlişkiye Girdi! Zehirlenerek Öldü
Başbakan Kendi Maaşına Yüzde 100 Zam Yaptı: STK'lardan İlginç Protesto
Başbakan Kendi Maaşına Yüzde 100 Zam Yaptı: STK'lardan İlginç Protesto

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim