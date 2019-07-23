Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102675
ALTIN
260.189
DOLAR
5.6819
STERLIN
7.0864
EURO
6.3530
Hakkari'de sivil araca bombalı tuzak: Bir kişi öldü
DGS ne zaman açıklanır? DGS sonuç 2019 | DGS sonuç tarihi ne zaman?
Avrasya Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
O ilimizde denize girmek yasaklandı
CHP Sözcüsü: SETA’nın fişleme kağıdı bir utanç belgesidir

Ülkeye geri dönenlere 6 bin 500 euro ödenecek

Portekiz hükümeti, ekonomik kriz döneminde iş aramak için yurt dışına giden vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için 6 bin 500 Euro'luk teşvik programı başlattı.

Ülkeye geri dönenlere 6 bin 500 euro ödenecek

Portekiz hükümeti, ekonomik kriz döneminde iş aramak için yurt dışına giden vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için 6 bin 500 Euro'luk teşvik programı başlattı.

23 Temmuz 2019 Salı 08:49
Ülkeye geri dönenlere 6 bin 500 euro ödenecek

"Geri Dönüş Programı" adı verilen girişim için kayıtlar bugünden itibaren alınmaya başlandı.

Bu teşvikten yararlanmak isteyen Portekizlilere, ülkeyi 31 Aralık 2015'den önce terk etmiş olma, en az 12 ay yurt dışında kalma ve iş sözleşmesine sahip olma şartları getirildi.

Portekiz'deki sol hükümette göçmenlerden sorumlu Devlet Bakanı Miguel Cabrita, basına yaptığı açıklamada, "Eve dönme vakti geldi. Ülkeniz geri dönüşünüzü destekliyor. Hükümet olarak vermek istediğimiz mesaj bu. Amacımız yurt dışında yaşayan Portekizlileri ülkeye geri döndürmek değil, dönmek isteyenleri teşvik etmek." dedi.

abrita, "Geri Dönüş Programı"na bu yıl sonuna kadar 10 milyon Euro'luk bütçe ayırdıklarını ve 2020 yılı sonuna kadar 3 bin vatandaşın ülkeye geri dönmesini öngördüklerini söyledi. 

Hükümetin aldığı bu kararın arkasında, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Portekiz'de son yıllarda doğum oranındaki ciddi düşüş, ülke nüfusunun giderek yaşlanarak ortalama yaşın 44'e çıkması ve genç, eğitimli nüfusun iş aramak için yurt dışını tercih etmesinin yarattığı sorunlar olduğu belirtiliyor.

Portekiz'de 2010-2014 döneminde yaşanan büyük mali krizden dolayı 300 bine yakın Portekizli iş aramak için yurt dışına gitmişti.

Portekiz'de Kasım 2015'den bu yana Antonio Costa'nın başbakanlığında sol hükümet iktidarda bulunurken, ülkede ekim ayında genel seçimin yapılması öngörülüyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak; Haber3

Anahtar Kelimeler:
ülkeye geri dönenlere bin euro ödenecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yatakta karısıyla bastığı komşusunun cinsel organını makasla kesti
Yatakta karısıyla bastığı komşusunun cinsel organını makasla kesti
Dünyanın En Az Nüfuslu 10 Ülkesi
Dünyanın En Az Nüfuslu 10 Ülkesi
Yunanistan o adayı işgale hazırlanıyor
Yunanistan o adayı işgale hazırlanıyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim