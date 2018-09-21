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'Ülkem bu durumdayken o lüks uçağa binemem'

Meksika'da yeni cumhurbaşkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, bir tarifeli uçakta üç saat beklemesine rağmen yine de başkanlık makamı için özel olarak tahsis edilen uçağı satmakta kararlı olduğunu ifade etti.

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'Ülkem bu durumdayken o lüks uçağa binemem'

Meksika'da yeni cumhurbaşkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, bir tarifeli uçakta üç saat beklemesine rağmen yine de başkanlık makamı için özel olarak tahsis edilen uçağı satmakta kararlı olduğunu ifade etti.

21 Eylül 2018 Cuma 11:04
'Ülkem bu durumdayken o lüks uçağa binemem'

Oaxaca'dan Mexico City'ye giden Obrador'ın uçağı, aşırı yağışlar nedeniyle üç saat gecikmeli olarak kalktı. Solcu lider, uçakta yaptığı açıklamada, "Başkanlık uçağına binmeyeceğim ve satacağım" açıklaması yaptı.

Temmuz'da ezici bir zafer elde ederek başkan seçilen Obrador, Aralık ayında başkanlık yemini edecek.

LÜKS UÇAK 218 MİLYON DOLARA ALINDI

2012'de eski cumhurbaşkanı Felipe Calderon tarafından sipariş edilen lüks Boeing 787 Dreamliner uçağı iki yıl önce Meksika Başkanlık Makamına teslim edilmişti. Uçağın 218.7 milyon dolara alındığı açıklamıştı.

Uçak, teslim alındığı dönemde bir ülke liderinin kullandığı en modern ve en fonksiyonel uçak olarak tanımlanmıştı.

Obrador, devlet yönetiminde tasarruf vadederek seçimlerden zaferle çıkmıştı.

'BU KADAR YOKSULLUK VARKEN O UÇAĞA BİNMEYE UTANIRIM'

Obrador dün Büyük Okyanus kıyısındaki Huatulco'dan başkente gitmeye çalışırken uçakta bekleyen yüzlerce yolcudan sadece biriydi.

Reuters'a göre Obrador, niçin başkanlık uçağına binmeyeceğini açıklarken "Bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede lüks bir uçağa binmekten utanırım" ifadelerini kullandı.

"Artık bu kadar saçmalık yeter. Kibirli davranan siyasetçilerin iktidarı uzun sürmez. Halk bir miktar para ile temel ihtiyaçlarını satın almaktan yoksunken devlet yöneticilerinin savurgan davranıp lüks içerisinde yaşaması dünyanın hiç bir yerinde normal karşılanamaz" dedi.

Obrador'un başkanlık uçağına binmemesi sosyal medyada hararetli şekilde tartışıldı.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın başkanlık uçağına binmemesini eleştirenler de oldu. Alejandro Aguilar adlı bir kişi " Cumhurbaşkanı'nın uçakta beklemesi doğru değil. Zaten satın alınmış olan uçağı kullanması gerekir" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI KÜLTÜR MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEK

Obrador, cumhurbaşkanlığı sarayını kültür merkezine dönüştürerek mütevazı bir eve taşınacağını ve başkanlık maaşını da düşüreceğini açıklamıştı.

Kaynaklar; Mynet

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