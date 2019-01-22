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Ülke Ülke Emeklilik Yaşları! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada?

Emeklilik yaşları son günlerin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar çıkarılan son emeklilik kanunu ile mağduriyet yaşadıklarını prim gün sayısını doldurmalarına rağmen çıkan bu kanunla yaş şartını doldurmayı beklediklerini, kendilerinden önce emekli olanlara tanınan bu imkanın kendilerine de tanınmaları gerektiğini savunuyor. Trading Economics, CLEISS, OECD kaynaklarıyla emeklilik yaşları açıklandı. Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor...? işte detaylar...

Ülke Ülke Emeklilik Yaşları! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada?

Emeklilik yaşları son günlerin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar çıkarılan son emeklilik kanunu ile mağduriyet yaşadıklarını prim gün sayısını doldurmalarına rağmen çıkan bu kanunla yaş şartını doldurmayı beklediklerini, kendilerinden önce emekli olanlara tanınan bu imkanın kendilerine de tanınmaları gerektiğini savunuyor. Trading Economics, CLEISS, OECD kaynaklarıyla emeklilik yaşları açıklandı. Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor...? işte detaylar...

22 Ocak 2019 Salı 12:22
Ülke Ülke Emeklilik Yaşları! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada?

Emeklilik yaşları son günlerin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar çıkarılan son emeklilik kanunu ile mağduriyet yaşadıklarını prim gün sayısını doldurmalarına rağmen çıkan bu kanunla yaş şartını doldurmayı beklediklerini, kendilerinden önce emekli olanlara tanınan bu imkanın kendilerine de tanınmaları gerektiğini savunuyor. Trading Economics, CLEISS, OECD kaynaklarıyla emeklilik yaşları açıklandı. Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor...? işte detaylar...

İsviçre

Kadınlarda emeklilik yaşı: 65

Erkeklerde emeklilik yaşı: 65

Rusya

Kadınlarda emeklilik yaşı: 60

Erkeklerde emeklilik yaşı: 65

Bulgaristan

Kadınlarda emeklilik yaşı: 61 yaş ve 2 ay

Erkeklerde emeklilik yaşı: 64 yaş ve 1 ay

Finlandiya

Kadınlarda emeklilik yaşı: 63 yaş ve 3 ay

Erkeklerde emeklilik yaşı: 63 yaş ve 3 ay

Fransa

Kadınlarda emeklilik yaşı: 62

Erkeklerde emeklilik yaşı: 62

Norveç

Kadınlarda emeklilik yaşı: 62

Erkeklerde emeklilik yaşı: 62

İsveç

Kadınlarda emeklilik yaşı: 61

Erkeklerde emeklilik yaşı: 61

Türkiye

Kadınlarda emeklilik yaşı: 58

Erkeklerde emeklilik yaşı: 60

Türkiye en erken emekli olunan ülkeler arasında erkeklerde ilk sırada kadınlarda ikinci sırada...

Ukrayna

Kadınlarda emeklilik yaşı: 57

Erkeklerde emeklilik yaşı: 60

Ülke: Avrupa Birliği

Emeklilik yaşı: 64 yaş 73 gün

Son Güncelleme: 22.01.2019 22:34
Anahtar Kelimeler:
ülke ülke emeklilik yaşları bakın türkiye kaçıncı sırada
Yorumlar
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Kadir ARSLAN 1 gün önce

Listedeki ülkelerde asgari ücret ne kadar çalışma şartları nasıl bide turkiyede nasıl bence bunları karşılaştırın memlekette 60 yaşında dedeyi kimse çalıştırmaz ki çalıştırsa bile 60 yaşındaki adam ruhunu iş yerinde teslim eder emeklilik yaşı Türkiyede 50 olmalı

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Hasan 1 gün önce

Peki bunu haber yaparken ülkelerin verdiği hizmet ve güvence olanakları da hesaba kartınız mı?Türkiye yaşam standartlarına göre normal

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cihat 1 gün önce

O zaman diğer ülkelerdeki istihdama katılım oranlarını, askeri ücreti ve piyasada 65 yaşındaki insanı çalıştırma kapasitesini paylaşın ni üretime katılan yaşlı sayısınıda paylaşın.. Bizim ülkemiz 60 yaşında bir insanı çalıştıracak kapasitede değil ki..

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Sadi 1 gün önce

Avrupa ülkelerinde asgari ücret alan vatandaşların birde hayat şartlarını araşrırdığımız zaman Türkiye ile aynı, türkiyede de asgari ücretli ve emekli rezil Avrupa'da da razil yani dünyanın kanunu emekli ile asgari ücretli herzaman rezil. Dünyada sistem karı koca çalışması üzerine kurulmuş.

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Gerekli 1 gün önce

Pardon o ülkelerde ortalama yaşam süresi 85 ile 95 arası. Türkiyede yaşam süresi ortalama 60 ile 75 arası. Önemli olan bu veriler 'den bakmak

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Adalet 1 gün önce

Yalnış bilgi inanmayın babam 65 yaşında ama emekli daha olmadı niye çünkü pirim leri daha varmi$. İnsanlara bilgi verirken lütfen ayrıntılarıyla verin insanları kandırmaya çalışmayın.

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kasım bey 24 saat önce

Bu ülkelerde çalışma san bile devlet askeri ücreti kadar maaş veriyor bundan niye bahsedilmiyor ??

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