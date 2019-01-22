Ülke Ülke Emeklilik Yaşları! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada?

Emeklilik yaşları son günlerin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar çıkarılan son emeklilik kanunu ile mağduriyet yaşadıklarını prim gün sayısını doldurmalarına rağmen çıkan bu kanunla yaş şartını doldurmayı beklediklerini, kendilerinden önce emekli olanlara tanınan bu imkanın kendilerine de tanınmaları gerektiğini savunuyor. Trading Economics, CLEISS, OECD kaynaklarıyla emeklilik yaşları açıklandı. Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor...? işte detaylar...
İsviçre
Kadınlarda emeklilik yaşı: 65
Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Rusya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 60
Erkeklerde emeklilik yaşı: 65
Bulgaristan
Kadınlarda emeklilik yaşı: 61 yaş ve 2 ay
Erkeklerde emeklilik yaşı: 64 yaş ve 1 ay
Finlandiya
Kadınlarda emeklilik yaşı: 63 yaş ve 3 ay
Erkeklerde emeklilik yaşı: 63 yaş ve 3 ay
Fransa
Kadınlarda emeklilik yaşı: 62
Erkeklerde emeklilik yaşı: 62
Norveç
Kadınlarda emeklilik yaşı: 62
Erkeklerde emeklilik yaşı: 62
İsveç
Kadınlarda emeklilik yaşı: 61
Erkeklerde emeklilik yaşı: 61
Türkiye
Kadınlarda emeklilik yaşı: 58
Erkeklerde emeklilik yaşı: 60
Türkiye en erken emekli olunan ülkeler arasında erkeklerde ilk sırada kadınlarda ikinci sırada...
Ukrayna
Kadınlarda emeklilik yaşı: 57
Erkeklerde emeklilik yaşı: 60
Ülke: Avrupa Birliği
Emeklilik yaşı: 64 yaş 73 gün
Listedeki ülkelerde asgari ücret ne kadar çalışma şartları nasıl bide turkiyede nasıl bence bunları karşılaştırın memlekette 60 yaşında dedeyi kimse çalıştırmaz ki çalıştırsa bile 60 yaşındaki adam ruhunu iş yerinde teslim eder emeklilik yaşı Türkiyede 50 olmalı
Peki bunu haber yaparken ülkelerin verdiği hizmet ve güvence olanakları da hesaba kartınız mı?Türkiye yaşam standartlarına göre normal
O zaman diğer ülkelerdeki istihdama katılım oranlarını, askeri ücreti ve piyasada 65 yaşındaki insanı çalıştırma kapasitesini paylaşın ni üretime katılan yaşlı sayısınıda paylaşın.. Bizim ülkemiz 60 yaşında bir insanı çalıştıracak kapasitede değil ki..
Avrupa ülkelerinde asgari ücret alan vatandaşların birde hayat şartlarını araşrırdığımız zaman Türkiye ile aynı, türkiyede de asgari ücretli ve emekli rezil Avrupa'da da razil yani dünyanın kanunu emekli ile asgari ücretli herzaman rezil. Dünyada sistem karı koca çalışması üzerine kurulmuş.
Pardon o ülkelerde ortalama yaşam süresi 85 ile 95 arası. Türkiyede yaşam süresi ortalama 60 ile 75 arası. Önemli olan bu veriler 'den bakmak
Yalnış bilgi inanmayın babam 65 yaşında ama emekli daha olmadı niye çünkü pirim leri daha varmi$. İnsanlara bilgi verirken lütfen ayrıntılarıyla verin insanları kandırmaya çalışmayın.
Bu ülkelerde çalışma san bile devlet askeri ücreti kadar maaş veriyor bundan niye bahsedilmiyor ??