Ülke Ülke Emeklilik Yaşları! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada?

Emeklilik yaşları son günlerin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar çıkarılan son emeklilik kanunu ile mağduriyet yaşadıklarını prim gün sayısını doldurmalarına rağmen çıkan bu kanunla yaş şartını doldurmayı beklediklerini, kendilerinden önce emekli olanlara tanınan bu imkanın kendilerine de tanınmaları gerektiğini savunuyor. Trading Economics, CLEISS, OECD kaynaklarıyla emeklilik yaşları açıklandı. Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor...? işte detaylar...