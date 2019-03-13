Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ülke Şokta Okul Çöktü Yüzden Fazla Yaralı Var!

Batı Afrika Ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı bir okul çöktü.Yüzden fazla insanın öldüğü ve göçük altında çok sayıda kişi bulunduğu açıklaması yapıldı.

Ülke Şokta Okul Çöktü Yüzden Fazla Yaralı Var!

Batı Afrika Ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı bir okul çöktü.Yüzden fazla insanın öldüğü ve göçük altında çok sayıda kişi bulunduğu açıklaması yapıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:23
Ülke Şokta Okul Çöktü Yüzden Fazla Yaralı Var!

Batı Afrika Ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde  3 katlı bir okul çöktü.Yüzden fazla insanın öldüğü ve göçük altında çok sayıda kişi bulunduğu açıklaması yapıldı. 
 Nijerya'nın Lagos kentinde, içinde bir okulun da olduğu bina çöktü. Yerel basın, yüzden fazla kişinin enkaz altında kaldığını, çok sayıda insanın da öldüğünü bildiriyor.

Batı Afrika Ülkesi Nijerya’da içerisinde bir eğitim kurumunun da olduğu bir binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildiği belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ülke şokta okul çöktü yüzden fazla yaralı var
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9.03'lük Deprem!
9.03'lük Deprem!
Ünlü Oyuncu İstediği Rolü Almak İçin İlişkiye Girdiğini İtiraf Etti!
Ünlü Oyuncu İstediği Rolü Almak İçin İlişkiye Girdiğini İtiraf Etti!
Uçak 157 Yolcusuyla Düştü!
Uçak 157 Yolcusuyla Düştü!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim