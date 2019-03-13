Ülke Şokta Okul Çöktü 100'den Fazla Yaralı Var!

Batı Afrika Ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı bir okul çöktü.Yüzden fazla insanın öldüğü ve göçük altında çok sayıda kişi bulunduğu açıklaması yapıldı.

Nijerya'nın Lagos kentinde, içinde bir okulun da olduğu bina çöktü. Yerel basın, yüzden fazla kişinin enkaz altında kaldığını, çok sayıda insanın da öldüğünü bildiriyor.

Batı Afrika Ülkesi Nijerya’da içerisinde bir eğitim kurumunun da olduğu bir binanın çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildiği belirtildi.

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