Ülke Şokta! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da yapılan seçimlere intihar saldırısı ile kan bulaştı. Seçimlerden önce gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda milletvekili adayının öldürüldüğü ülkede, bugün sandık başında da bomba patladı.

REUTERS DUYURDU

Reuters haber ajansı, üzerinde bomba sarılı bir saldırganın kendini havaya uçurduğunu son dakika koduyla bildirdi.

Başkent Kabil'in kuzey kesiminde gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı ise hastanelere taşınıyor.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE RAĞMEN İNTİHAR SALDIRISI

Taliban terör örgütünün seçimlerden önce çok sayıda siyasetçiye saldırı düzenlemesi üzerine bugün seçim merkezlerinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı fakat buna rağmen intihar bombacısı önlenemedi.

Gün içinde Kabil'de bir başka patlama daha olmuş ve bir kişi ağır yaralanmıştı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil'deki bir seçim merkezinde bu sabah oyunu kullandı.

Afganistan'da kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmen var. 2 bin 558 milletvekili adayı ise bu akşam çıkacak sonuçla meclise girmeyi umuyor.

KANDAHAR'DA SEÇİMLER ERTELENMİŞTİ

Kandahar vilayetinde polis şefleri ve NATO Komutanı'nı hedef alan saldırı sebebiyle seçimlerin ertelendiği dün açıklanmıştı. Kandaharlılar, bir hafta sonra sandığa gidecek.

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