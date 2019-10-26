Ülke Bu Skandalla Çalkalanıyor! 3'lü Seks Rezaleti Patladı!

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD Kongre'sinin genç üyesi Katie Hill'in şoke edici fotoğraflarını yayınladı.

32 yaşındaki siyasetçinin kocası ve yanında çalışan Morgan Desjardins'le üçlü ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Dünyada ses getiren fotoğraflar arasında, Demokrat politikacının uyuşturucu içtiği kare de var.

Bir başka çarpıcı fotoğraf, California temsilcisinin bikini bölgesinde Nazi dövmesini gösteriyor.c

Söz konusu dövme, Demokrat siyasetçinin ikiyüzlülükle suçlanmasına yol açabilir.

Çalışanı Morgan Desjardins'le öpüşen Katie Hill, 24 yaşındaki kadının saçlarını da tarıyor.

Hill'in yanında 2017 yılında işe giren Morgan Desjardins, kısa süre sonra siyasetçi ve kocası Kenny Heslep'le üçlü ilişki yaşamaya başladı.

Daily Mail'in yayınladıkları arasında, Hill, Heslep ve Desjardins arasındaki yazışmalar da var.

Gazetenin haberinde, Morgan Desjardins'in de Californialı olduğu belirtiliyor.

Koca Heslep'in 2016 yılında karısının çıplak fotoğrafını internetteki eş değiştirme sitelerinde paylaştığı da yine haberlerde yer aldı.

Üçlü arasındaki ilişki bu yaz mevsiminde sona erdi ve Hill ilişkiyi bitirme gerekçesi olarak Washington'daki işlerini gösterdi.

ABD ve İngiliz basını, Hill ve Heslep çiftinin daha önce de üçlü ilişkiler yaşadıklarını yazdı.

Ortaya çıkanlar arasında çok sayıda Hill, Heslep ve Desjardins'in birlikte göründüğü kareler var.