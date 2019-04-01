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Ukrayna’da Bir Komedyen Başkanlığa Yürüyor!

Türkiye’de yerel seçimlerin yapıldığı esnada Ukrayna’da da başkanlık seçimleri yapıldı. Başkanlık seçimine 39 aday katıldı ve kimse %50 barajını geçemedi.

Ukrayna’da Bir Komedyen Başkanlığa Yürüyor!

Türkiye’de yerel seçimlerin yapıldığı esnada Ukrayna’da da başkanlık seçimleri yapıldı. Başkanlık seçimine 39 aday katıldı ve kimse %50 barajını geçemedi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:07
Ukrayna’da Bir Komedyen Başkanlığa Yürüyor!

Türkiye’de yerel seçimlerin yapıldığı esnada Ukrayna’da da başkanlık seçimleri yapıldı. Başkanlık seçimine 39 aday katıldı ve kimse %50 barajını geçemedi.

Ve beklenen oldu! Komedyen Zelenskiy 1. Sırada yer aldı ve oy oranı %30’u geçti. Ukrayna’da yapılan başkanlı seçimleri katılımın %50’nin dahi altında olduğu bir havada geçti. Seçimin ilk turunun galibi Oyuncu-Komedyen Vladimir Zelenskiy oldu. Zelenskiy ‘anketler çok olabilir ama kazanan tek.’ Diyerek zaferini taraftarlarıyla paylaştı.

Mevcut başkan Petro Poroşenko ise ağır bir yenilgi almasına rağmen seçimde 2. Tura kalmayı başardı. Poroşenko: “Bugünden itibaren Donbas ve Kırım’da savaşmaya devam edeceğim.” dedi. Poroşenko ikinci turdan emin ifadeler kullandı ve başkanlığa devam edeceğini söyledi.

Seçimin bir diğer kaybedeni YuliyaTimoşenko ise Poroşenko’ya ağır ithamlarda bulundu. Manipülasyon yapıldığını ve oy oranlarının doğru olmadığını iddia eden Timoşenko, Poroşenko’ya meydan okudu. İkinci turda olası koalisyonlara açık olduğunu söyleyen Timoşenko bu şekilde Zelenskiy ile birlikte hareket edebileceğini söyledi.

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