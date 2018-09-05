Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da eş değiştirme genel adıyla bilinen swinger partisine katılan Aksaraylı genç, sosyal medyadanın gündemine düştü. Bir evde yarı çıplak halde çekilen video görüntülerinde bir vatandaş, "Anna Hanım'la beraber olduk, Murat Bey'de alavere dalavere yok" ifadelerini kullanarak seks turizmini övdüğü görülüyor. Videonun reklam amaçlı kullanılması sosyal medyada birçok kişşinin tepki göstermesine neden oldu.

Sosyal medya, Ukrayna'da eş değiştirme (swinger) partisine katıldıktan sonra katıldığı partinin reklamını yapan Aksaraylı genç vatandaşı konuşuyor. Görüntülerin Türkiye'den yurtdışına seks turizmi için kullanıldığı net bir şekilde görülüyor.

Bir odada üstünde sadece havlu varken çekilen görüntülerde "Murat Bey" isimli turist rehberinin programını öven Aksaraylı vatandaş, kendisinin Ukrayna'da uçaktan indikten sonra katıldığı cinsel içerikli partileri anlatıyor.

Ukrayna'ya gelirken dolandırılmaktan korkup endişelendiğini aktaran Aksaraylı vatandaş, "Murat Bey umduğumdan öte bir insan alavere dalavere yok" ifadelerini kullanıyor.

"Güvenle gelebilecek arkadaşlara referans olabiliriz" diyen vatandaş "Uçaktan inince karşıladılar, Anna Hanımla beraber olduk bir swinger partimizde ilk gün" dedi.

Reklam videosunu "Buraya gelmeyen yaşadım demesin" diye bitiren vatandaşı tur rehberi de "Sen de iyi bir arkadaşsın, biz de senden memnunuz" diye yanıtlıyor.

Videonun Türkiye'den Ukrayna'ya seks turizmi için reklam amaçlı kullanılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kaynaklar; Mynet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA