Ücretsiz Ev İlanı Vermeye Başladılar!

Genç nüfusun azalması ve en çok 100 yaşın üstünde yaşayan insanlara sahip olan Japonya'da ücretsiz ev ilanları verilmeye başlandı.

Japonya'nın giderek azalan nüfusu sebebiyle boş konut sayısı her geçen gün artıyor. Bu konutlar için internet sitelerine 'bedava ev' ücretsiz ev ilanları verilmeye başlandı.

100 yaş üzeri nüfusun rekor kırdığı Japonya'da yaşamını yitirenlerin yakınları için evleri problem haline gelmeye başladı. Ölen büyüklerinden kalan evlere ihtiyacı olmayanlar, vergi ödemek ve evlerin bakımını üstlenmek istemiyor.

Japon yetkililer, ülkenin farklı şehirlerinden verilen ücretsiz ev ilanlarına özellikle turistlerin ilgi gösterdiğini belirtiyor.

Bazı evler ise, ölen ev sahibinin miras bırakacak kimsesi olmadığından yerel yönetimler tarafından internete koyuluyor.

Ücretsizlerin yanısıra oldukça düşük fiyata evler bulmak da mümkün olabiliyor.

Kaynaklar; Sputnik

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