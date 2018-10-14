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Uçak Kalabalığın Arasına Daldı: Ölü ve Yaralılar Var

Almanya’da Cessna tipi uçak gösteri uçuşu yaptıktan sonrasında piste iniş yaparken kontrolden çıkıp izleyicilerin arasına daldı. Kaza 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Uçak Kalabalığın Arasına Daldı: Ölü ve Yaralılar Var

Almanya’da Cessna tipi uçak gösteri uçuşu yaptıktan sonrasında piste iniş yaparken kontrolden çıkıp izleyicilerin arasına daldı. Kaza 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

14 Ekim 2018 Pazar 18:42
Uçak Kalabalığın Arasına Daldı: Ölü ve Yaralılar Var

Almanya’da Cessna tipi uçak gösteri uçuşu yaptıktan sonrasında piste iniş yaparken kontrolden çıkıp izleyicilerin arasına daldı. Kaza 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

UÇAK KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Kaza, 15:45 sıralarında Hessen eyaletinin doğusunda bulunan Wasserkuppe Dağı’ndaki piste yakın seyir bölümünde meydana geldi. Gösteri uçuşu yapan Cessna tipi uçak piste iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu seyir bölümüne daldı.

Kazada 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililerin kaza ile ilgili çok yönlü araştırma yaptığı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 14.10.2018 19:08
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