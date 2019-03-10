Uçak 157 Yolcusuyla Düştü!

Etiyopya Hava Yolları şirketinden ismini vermek istemeyen bir kaynak Reuters haber ajansına açıklamasında, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere Addis Ababa'dan havalanan uçağın yerel saatle 08.44'te düştüğünü söyledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed yaptığı Twitter açıklamasında, uçağın düştüğünü doğruladı. Ahmed, uçakta olanların ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

Etiyopya Hava Yolları'ndan daha sonra gelen bir açıkalada ise, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, şirketin ekiplerinin de çalışmalara yardımcı olmak için uçağın düştüğü bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Etiyopya Hava Yolları yönetimi ayrıca, şu an için uçağın düşmesi sonucu hayatta kalanlar ya da ölenler konusunda doğrulanmış bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Hava yolu şirketinin açıklamasında, başkent Addis Ababa'da yer alan Bole Havaalanı'ndan yerel saatle 08.38'de (TSİ ile aynı) havalanan uçakla irtibatın 08.44'te kaybedildiği bilgisine de yer verildi. Uçakta sağ kurtulan olmadığı bilgisi son dakika olarak ajanslara düştü.