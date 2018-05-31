Uçağa Öyle Bir Halde Bindi ki... Görenler Önce Kustu Sonra...

Salı günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Amsterdam'a doğru gitmek için İspanya'nın Las Palmas kentinde bulunan havalimanından havalanan Boeing 737 tipi uçaktaki yolculardan bazıları, kabindeki kötü koku yüzünden hastalandı. Sürekli kusan yolculara kabin ekibi tarafından müdahale edildi.

BBC Türkçe'nin aktardığı haberinde yolculardan Belçikalı Piet van Haut, uçağa en son binen kişi olduğunu belirterek, kendisinden önce kabine giren erkek yolcunun "korkunç bir şekilde koktuğunu" söyledi. Uçakta yaşananları Flaman Televizyonu'na anlatan van Haut, "Adam aylardırı yıkanmamış gibiydi" sözleri ile durumu tasvir etti.

Van Haut, kokan yolcunun içeri girmesiyle birlikte, diğer yolcuların kötü kokudan dolayı çığlık atıp, burunlarını mendille kapadıklarını ve midelerinin bulandığını anlattı.

Uçaktaki yolculara göre, kötü kokuyu önlemek için erkek yolcu en arka sıraya götürüldü ve buraya oturtuldu. Arka taraftaki son 6 sıra da boşaltılarak, yolcular ön tarafa doğru alındı. Kabin görevlileri, sürekli olarak içeriye koku giderici sprey ve parfüm sıkmak zorunda kaldı.

Ancak kötü koku bir türlü önlenemedi ve bu koku tüm uçağa yayıldı. Yolculardan bazıları hastalanarak kusmaya başladı. Kabin ekibi, koku nedeniyle yiyecek, içecek servisini yapmadı.

ÇÜRÜMÜŞ CESET GİBİ

Yolcuların şikayetlerinin gittikçe artması üzerine kokan yolcu bir süre tuvalete alındı ve burada bekletildi. Yolculara göre, "çürümüş bir cesetten daha kötü" olan kokunun devam etmesi üzerine pilot, Portekiz'in Faro kentine acil iniş yapma kararı aldı.

Uçağın pilotu, yaptığı anonsta, "bir yolcu ile ilgili sorun bulunduğunu ve gizlilik nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini" belirterek, kısa bir mola vereceklerini söyledi.

8 yolcunun rahatsızlanması ile sonuçlanan olayda kokan adam, acil iniş yapılan havaalanında polis ekipleri tarafından zorla indirildi. Daha sonra ise temizlik firması çağrıldı ve 3 saatlik temizliğin ardından koku giderildi.

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