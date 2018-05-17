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Tuvalete Girmesine İzin Verilmeyen Kadın! Restoranın Ortasına Dışkısını Yapıp Çalışanlara Fırlattı

Aşırı sıkıştığını ve tuvalete girmesi gerektiğini söyleyen kadın, restoran çalışanlarından müşteri olmadığı gerekçesiyle olumsuz yanıt alınca, restoranın ortasına dışkısını yapıp, çalışanlara fırlattı.

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Tuvalete Girmesine İzin Verilmeyen Kadın! Restoranın Ortasına Dışkısını Yapıp Çalışanlara Fırlattı

Aşırı sıkıştığını ve tuvalete girmesi gerektiğini söyleyen kadın, restoran çalışanlarından müşteri olmadığı gerekçesiyle olumsuz yanıt alınca, restoranın ortasına dışkısını yapıp, çalışanlara fırlattı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:53
Tuvalete Girmesine İzin Verilmeyen Kadın! Restoranın Ortasına Dışkısını Yapıp Çalışanlara Fırlattı

Kanada'daki restoran zincirinde tuvalete girmesine izin verilmeyen bir kadın, dükkanın ortasına dışkısını yaptıktan sonra dışkıyı elleriyle alarak kendisine tuvalete girme izni vermeyen çalışanlara fırlattı.

Daha sonra kasadan selpaklarla elini silen kadın olay yerinden hızla uzaklaştı.  Kanada'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ünlü kahve zinciri Tim Horton'da geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan olay tüm dünya basınında geniş yer buldu. Aşırı sıkıştığını ve tuvalete gitmek istediğini söyleyen bir kadın müşteri olmadığı gerekçesiyle tuvalete sokulmadı. Bunun üzerine çalışanlarla tartışmaya başlayan ismi açıklanmayan kadın, çalışanların kendisine müsade etmemesi üzerine biraz geri çekilip restoranın ortasına tuvaletini yaptı.

Yerdeki dışkıyı alarak çalışanlara fırlatan kadın daha sonra elini selpaklarla silerek olay yerinden uzaklaştı. Restoran sözücü olayla ilgili, "Tüm misafirlerimiz için iyi bir ağırlama ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bu videoda yaşananlardan dolayı son derece kaygılıyız. Takım üyelerimizin ve misafirlerimizin önceliği bizim için daima öncelikli olacaktır" dedi. Kanada Kraliyet polisi , söz konusu kadının kısa süre sonra gözaltına alındığını açıklarken, bahsi geçen şahsın ismi açıklanmadı.

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Son Güncelleme: 17.05.2018 17:59
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