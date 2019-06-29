Türkiye’ye karşı savaş ilan etti!

Libya’nın doğusunu kontrol eden Libya ulusal ordusu resmen Türkiye’ye savaş ilan etti!

Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO), hava savunma sistemlerinin Trablus’ta BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada, İHA’nın Türkiye’de üretildiği belirtildi.

Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed Mismari ise Türkiye’den başkent Trablus’a herhangi bir ticari uçuşa izin vermeyeceklerini söyledi. Mismari Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen herhangi bir uçağın düşman olarak görüleceğini, aynı durumun Libya'daki limanlara yanaşmak isteyen gemiler için de geçerli olduğunu belirtti. Mismari, Libya Ulusal Ordusu’nun ülkedeki Türk askeri varlığını da hedef alacağını belirtti.

Hafter’e bağlı güçler Trablus’un kontrolünü ele geçirememiş ancak hava sahasında kontrolün büyük kısmını sağlamayı başarmıştı. Birçok kez de Trablus havalimanına saldırıda bulunmuştu.

Hafter güçleri Trablus’un güneydoğusundaki Tarhuna bölgesini elinde tutuyor.