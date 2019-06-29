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Türkiye’ye karşı savaş ilan etti!
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Türkiye’ye karşı savaş ilan etti!

Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu, resmen Türkiye’ye savaş ilan ettiğini duyurdu. Son dakika olarak yaptığı açıklamada, Türk yapımı bir İHA’yı düşürdüğünü açıkladı. Hafter’in sözcüsü Mismari de, Türkiye ile Libya arasındaki tüm ticari uçuşların ve Türk gemilerinin limanlara girişinin yasaklanacağını, Trablus'a inmek isteyen Türk uçaklarının, limanlara yanaşmak isteyen Türk gemilerinin ve Türkiye'nin ülkedeki askeri varlığının hedef alınacağını duyurdu.

Türkiye’ye karşı savaş ilan etti!

Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu, resmen Türkiye’ye savaş ilan ettiğini duyurdu. Son dakika olarak yaptığı açıklamada, Türk yapımı bir İHA’yı düşürdüğünü açıkladı. Hafter’in sözcüsü Mismari de, Türkiye ile Libya arasındaki tüm ticari uçuşların ve Türk gemilerinin limanlara girişinin yasaklanacağını, Trablus'a inmek isteyen Türk uçaklarının, limanlara yanaşmak isteyen Türk gemilerinin ve Türkiye'nin ülkedeki askeri varlığının hedef alınacağını duyurdu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:10
Türkiye’ye karşı savaş ilan etti!

Libya’nın doğusunu kontrol eden Libya ulusal ordusu resmen Türkiye’ye savaş ilan etti!

Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO), hava savunma sistemlerinin Trablus’ta BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada, İHA’nın Türkiye’de üretildiği belirtildi.

Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed Mismari ise Türkiye’den başkent Trablus’a herhangi bir ticari uçuşa izin vermeyeceklerini söyledi. Mismari Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen herhangi bir uçağın düşman olarak görüleceğini, aynı durumun Libya'daki limanlara yanaşmak isteyen gemiler için de geçerli olduğunu belirtti. Mismari, Libya Ulusal Ordusu’nun ülkedeki Türk askeri varlığını da hedef alacağını belirtti.

Hafter’e bağlı güçler Trablus’un kontrolünü ele geçirememiş ancak hava sahasında kontrolün büyük kısmını sağlamayı başarmıştı. Birçok kez de Trablus havalimanına saldırıda bulunmuştu.

Hafter güçleri Trablus’un güneydoğusundaki Tarhuna bölgesini elinde tutuyor.

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türkiye ye karşı savaş ilan etti
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Akinnn.n 3 saat önce

Bağcılar yetermi bunlara

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Sabri 3 saat önce

Kimden alıyonuz bu gazı bilmiyorum ama ülkemizdeki öğrenciler tükürse üzerinize yol olcak köpeklersiniz neyin kafa tutması bu

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Vatan 3 saat önce

Bu soytarı yürek yemiş herhalde o savaşı ilan et 7 sulalen nasıl yok oluyor gör it

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Xxy 3 saat önce

La havle

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Asa 2 saat önce

Sizden korkanin kemiğini sikeyim

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