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Türkiye'de Yaşayan Model Bekaretini Satışa Çıkardı!..

Azerbaycan'ın ünlü manken ve modellerinden olan Mahbuba Mamadzade, yabancı kaynaklı bir eskort sitesinde yayımladığı mesaj ile bekaretini 100 bin euroya satışa çıkardı.

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Türkiye'de Yaşayan Model Bekaretini Satışa Çıkardı!..

Azerbaycan'ın ünlü manken ve modellerinden olan Mahbuba Mamadzade, yabancı kaynaklı bir eskort sitesinde yayımladığı mesaj ile bekaretini 100 bin euroya satışa çıkardı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:30
Türkiye'de Yaşayan Model Bekaretini Satışa Çıkardı!..

Azerbaycan'ın ünlü manken ve modellerinden olan Mahbuba Mamadzade, yabancı kaynaklı bir eskort sitesinde yayımladığı mesaj ile bekaretini 100 bin euroya satışa çıkardı.

Azerbaycan medyasında yer alan habere göre, Türkiye'de ikamet eden ve yaşamını Türkiye'de sürdüren, birçok dünyaca ünlü moda markasıyla çalışmalara imza atan 23 yaşındaki manken-model, Cinderella Escorts isimli internet sitesine Maria ismiyle kayıt olup bekaretini satmaya hazır olduğuna dair mesaj yayınladı. Siteye yerleştirdiği ilanda kazandığı parayla ABD'de bir ev satın almayı, annesiyle birlikte dünya turu ve eğitimi için yatırım yapmayı düşündüğünü belirten Mahbuba Mamadzade, ayrıca Azerbaycan'da köpek barınağı açmak istediğini dile getirdi.

Manken - Model, "Annem benim için elinden gelen her şeyi yaptı, şimdi ise sıra bende. Benimle gurur duymasını istiyorum" şeklinde açıklama yaptı.

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Azerbaycan'ın sosyal medyasına sızmasının ardından büyük olay yaratan bu haberi Rus haber ajansı Sputnik'e doğrulayan model, yakınlarının attığı bu adımdan haberdar olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Azerbaycan'da kimse bunu bilmiyordu, en yakın arkadaşlarım bile. Şu an bir arkadaşımın evinde kalıyorum, o da bilmiyordu. Bu çok özel bir şey, o yüzden kimseye anlatmak istemedim. Bunu kimin öğrenebildiğini gerçekten anlayamıyorum. Ama yaptığımdan zerre kadar pişman değilim." dedi.

Almanya merkezli bir eskort sitesi olan Cinderella Eskorts'un 100 bin euroya satışa çıkarılan bekaret için açık artırma ile ulaşılan rakamın yüzde 20'sini komisyon olarak aldığı, açık artırmayı kazanacak olan kişinin Mamadzade ile Almanya'daki bir otelde bir gece geçireceği belirtildi. (Sputnik)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 22.08.2018 23:11
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türkiye yaşayan model bekaretini satışa çıkardı
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Veysel 2 saat önce

Acaba bekareti bu para ise hayat boyu benle yaşayacaksın desem o kaç para bu mu yani insan bu mu hayatın değerlerin yaşamın bir bedeli mi var yoksa kapitalist sistem hak li mi

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Mechul1Genc 1 saat önce

Zihniyetinize sokayım annesi gurur duycakmış

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Çiğdem 1 saat önce

Allahım sonumuzu hayr eyle

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