Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103849
ALTIN
269.937
DOLAR
5.7690
STERLIN
7.4063
EURO
6.3638
3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları
Memur ve Emekliyi Sevindiren Haber! Bayramlarda Maaşın İki Katı!
MSB'den Askerlik Duyurusu!
Büyük fırsat! 335 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz
Eşini ilişkiye zorladı! Komşusuna ters kelepçe takıp cinsel saldırıda bulundu

Türkiye en az alkol tüketen ülke oldu!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) “Bir Bakışta Sağlık 2019” (Health at a Glance) raporunda, kişi başına en çok alkol tüketen ülkeler açıklandı. Listede Türkiye ise en az alkol tüketen ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye en az alkol tüketen ülke oldu!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) “Bir Bakışta Sağlık 2019” (Health at a Glance) raporunda, kişi başına en çok alkol tüketen ülkeler açıklandı. Listede Türkiye ise en az alkol tüketen ülkeler arasında yer aldı.

12 Kasım 2019 Salı 12:02
Türkiye en az alkol tüketen ülke oldu!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) “Bir Bakışta Sağlık 2019” (Health at a Glance) raporunda, kişi başına en çok alkol tüketen ülkeler açıklandı. Litvanya, ortalama 12.3 litre ile zirvede yer alırken 11.8 litre ile Avusturya ikinci, 11.7 litreyle Fransa da üçüncü oldu.

İlk beşte ayrıca Çekya (11.6) ve Lüksemburg (11.3) yer alıyor. Kişi başına ortalama 11.2 litre alkol tüketen Letonya ve İrlanda 6. sırayı paylaşırken Macaristan ve Rusya, 11.1 litre yedinci sırada gösterildi.

Sputnik'in aktardığına göre, ilk ona ayrıca Almanya (10.8 litre), Portekiz (10.7 litre) ve Polonya (10.6 litre) girmeyi “başardı”.

Rapordaki grafiğe bakıldığında, Rusya’nın “en çok alkol tüketen ülke” olarak gösterildiği 2007’den bu yana bu göstergede önemli ölçüde gerilediği görülüyor.

Endonezya (0.3 litre), Türkiye (1.4 litre), İsrail (2.6 litre), Hindistan (3.0 litre) ve Kosta Rica (3.8 litre) “en az içen” ülkeler oldu.

Değerlendirilen neredeyse tüm ülkelerde kişi başına alkol tüketimi 2007-2017 döneminde düşüş gösteriyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
türkiye az alkol tüketen ülke oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple Kredi Kartında "Cinsiyetçi" Soruşturması! Bankalardan Cevap Geldi!
Apple Kredi Kartında "Cinsiyetçi" Soruşturması! Bankalardan Cevap Geldi!
Bomba iddia: Trump'tan Erdoğan'a ikinci mektup
Bomba iddia: Trump'tan Erdoğan'a ikinci mektup
Komşuda Petrol Fışkırıyor! 53 Milyar Varillik Petrol Rezervi!
Komşuda Petrol Fışkırıyor! 53 Milyar Varillik Petrol Rezervi!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim