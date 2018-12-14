Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

Dünyanın birçok ülkesinde ülkeye giriş için vize uygulaması uygulanırken 84 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik geziler için vize şartı aramıyor. Bu ülkelerin yanı sıra 17 ülke de sınır kapısından Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor.



Moldova

90 gün vizesiz. Pasaport olmadan Moldova'ya sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de ülkeye giriş yapabilirsiniz. Moldova ile birlikte pasaportsuz sadece kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 4'e çıktı. Moldova, Gürcistan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Andorra

90 gün vizesiz

Antigua ve Barbuda

180 gün vizesiz.

Arjantin

90 gün vizesiz.

Arnavutluk

90 gün vizesiz

Azerbeycan

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor. Azerbeycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

Bahamalar

90 gün vizesiz

Bahreyn

Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzatılabiliyorsunuz. İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.

Barbados

90 gün vizesiz

Belarus

30 gün vizesiz

Belize

90 gün vizesiz

Bolivya

30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.

Guatemala

90 gün vizesiz

Güney Afrika

30 gün vizesiz

Güney Kore

90 gün vizesiz

Gürcistan

1 yıl vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz

Haiti

90 gün vizesiz

Irak

Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz. Umuma mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye’den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye’ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz olarak alabiliyor. Karayolu ile Irak’a seyahat etmek isteyenlerin Irak’ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.

İran

90 gün vizesiz

Jamaika

90 gün vizesiz

Karadağ

90 gün vizesiz.

Katar

Kapıda vize uygulaması var. 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.

Kazakistan

30 gün vizesiz.

Kenya

30 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.

Kolombiya

90 gün vizesiz

Kosova

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Kosta Rika

30 gün vizesiz

Makedonya

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

Maldivler

30 gün vizesiz

Malezya

90 gün vizesiz

Mauritius

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

Meksika

Online vize uygulaması var. Meksika E-vize sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 180 gün vizesiz. En az 1 yıl geçerliliği olan Schengen vizesi veya ABD vizesi olan Türk vatandaşları da ekstra bir vizeye ihtiyaç olmadan Meksika'ya giriş yapabiliyor.

Moğolistan

30 gün vizesiz

Moldova

90 gün vizesiz

Nikaragua

90 gün vizesiz

Niue

90 gün vizesiz

Paraguay

90 gün vizesiz

Peru

Sao Tome ve Principe

90 Gün Vizesiz

San Marino

İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.

Saint Vincent ve Grenadinler

90 gün vizesiz

Seyşeller

60 gün vizesiz

Sri Lanka

60 gün vizesiz

Solomon Adaları

60 gün vizesiz

Suriye

Vizesiz

Tacikistan

Vizesiz

Tunus

Vizesiz

Turks ve Caicos Adaları

Vizesiz

Uruguay

Vizesiz

Ürdün

Vizesiz

Vanuatu

Vizesiz

Vatikan

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Venezuela

Vizesiz

Zambiya

Kapıda vize uygulaması var.

Zimbabve

Kapıda vize uygulaması var.

Ermenistan

Kapıda vize uygulaması var.

Kamboçya

Kapıda vize uygulaması var.

Komorlar

Kapıda vize uygulaması var.

Kuveyt

Kapıda vize uygulaması var.

Madagaskar

Kapıda vize uygulaması var.

Nepal

Kapıda vize uygulaması var.

Tanzanya

Kapıda vize uygulaması var.

Tayvan

Kapıda vize uygulaması var.

Togo

Kapıda vize uygulaması var.

Ukrayna

Kapıda vize uygulaması var.

Kaynaklar; Mynet - Mola

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