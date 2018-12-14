Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

Dünyanın birçok ülkesinde ülkeye giriş için vize uygulaması uygulanırken 84 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik geziler için vize şartı aramıyor. Bu ülkelerin yanı sıra 17 ülke de sınır kapısından Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor.
Moldova
90 gün vizesiz. Pasaport olmadan Moldova'ya sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de ülkeye giriş yapabilirsiniz. Moldova ile birlikte pasaportsuz sadece kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 4'e çıktı. Moldova, Gürcistan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
Andorra
90 gün vizesiz
Antigua ve Barbuda
180 gün vizesiz.
Arjantin
90 gün vizesiz.
Arnavutluk
90 gün vizesiz
Azerbeycan
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor. Azerbeycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.
Bahamalar
90 gün vizesiz
Bahreyn
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzatılabiliyorsunuz. İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.
Barbados
90 gün vizesiz
Belarus
30 gün vizesiz
Belize
90 gün vizesiz
Bolivya
30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.
Guatemala
90 gün vizesiz
Güney Afrika
30 gün vizesiz
Güney Kore
90 gün vizesiz
Gürcistan
1 yıl vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz
Haiti
90 gün vizesiz
Irak
Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz. Umuma mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye’den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye’ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz olarak alabiliyor. Karayolu ile Irak’a seyahat etmek isteyenlerin Irak’ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.
İran
90 gün vizesiz
Jamaika
90 gün vizesiz
Karadağ
90 gün vizesiz.
Katar
Kapıda vize uygulaması var. 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.
Kazakistan
30 gün vizesiz.
Kenya
30 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.
Kolombiya
90 gün vizesiz
Kosova
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Kosta Rika
30 gün vizesiz
Makedonya
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
Maldivler
30 gün vizesiz
Malezya
90 gün vizesiz
Mauritius
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
Meksika
Online vize uygulaması var. Meksika E-vize sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 180 gün vizesiz. En az 1 yıl geçerliliği olan Schengen vizesi veya ABD vizesi olan Türk vatandaşları da ekstra bir vizeye ihtiyaç olmadan Meksika'ya giriş yapabiliyor.
Moğolistan
30 gün vizesiz
Moldova
90 gün vizesiz
Nikaragua
90 gün vizesiz
Niue
90 gün vizesiz
Paraguay
90 gün vizesiz
Peru
Sao Tome ve Principe
90 Gün Vizesiz
San Marino
İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.
Saint Vincent ve Grenadinler
90 gün vizesiz
Seyşeller
60 gün vizesiz
Sri Lanka
60 gün vizesiz
Solomon Adaları
60 gün vizesiz
Suriye
Vizesiz
Tacikistan
Vizesiz
Tunus
Vizesiz
Turks ve Caicos Adaları
Vizesiz
Uruguay
Vizesiz
Ürdün
Vizesiz
Vanuatu
Vizesiz
Vatikan
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Venezuela
Vizesiz
Zambiya
Kapıda vize uygulaması var.
Zimbabve
Kapıda vize uygulaması var.
Ermenistan
Kapıda vize uygulaması var.
Kamboçya
Kapıda vize uygulaması var.
Komorlar
Kapıda vize uygulaması var.
Kuveyt
Kapıda vize uygulaması var.
Madagaskar
Kapıda vize uygulaması var.
Nepal
Kapıda vize uygulaması var.
Tanzanya
Kapıda vize uygulaması var.
Tayvan
Kapıda vize uygulaması var.
Togo
Kapıda vize uygulaması var.
Ukrayna
Kapıda vize uygulaması var.
Kaynaklar; Mynet - Mola
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Ukraynayı unutmuşsunuz
İrak a vize istesede gerek yoktu admin bey kilise gelsinler yardimci olalim
Kendi aracimizla vizesiz olan ülkeleri gezebilirmiyiz? Ve adalara tekneyle gidebilir miyiz?
Çoğu 3.Dünya Ülkeleri bile değil.Küzey Kore yi unutmuşsunuz