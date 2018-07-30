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'Türk subayı yabancı generali kafasından vurarak öldürdü!'

Arap medyası Katar'da Türkiye'deki gibi 15 Temmuz hain darbe girişimine benzer bir darbe girişimi yaşandığı iddialarını duyurdu. İddiaya göre Katar'da da bir Türk subayı, darbe girişiminde bulunan generali başından vurarak öldürdü ve darbe girişiminin seyrini değiştirdi.

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'Türk subayı yabancı generali kafasından vurarak öldürdü!'

Arap medyası Katar'da Türkiye'deki gibi 15 Temmuz hain darbe girişimine benzer bir darbe girişimi yaşandığı iddialarını duyurdu. İddiaya göre Katar'da da bir Türk subayı, darbe girişiminde bulunan generali başından vurarak öldürdü ve darbe girişiminin seyrini değiştirdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:22
'Türk subayı yabancı generali kafasından vurarak öldürdü!'

Arap medyası Katar'da Türkiye'deki gibi 15 Temmuz hain darbe girişimine benzer bir darbe girişimi yaşandığı iddialarını duyurdu. İddiaya göre Katar'da da bir Türk subayı, darbe girişiminde bulunan generali başından vurarak öldürdü ve darbe girişiminin seyrini değiştirdi.

GDN News'in Doha'dan geçtiği haber göre, Türk subay, Lakhouya Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Mohammed bin Abdulaziz bin Nasser Al-Ateya'yı başından vurdu.

İddiaların yer aldığı habere göre; Türk subay, resmi izin olmadan Al-Wajba Sarayı'na girmeye çalıştığı için generali başından vurarak öldürdü.

İddia sosyal medyada da geniş yankı buldu; Twitter kullanıcıları #Turkish_kills_Qatari-officer başlığı açarak olayı hakkında çok sayıda tweet attı.

Türk subayın, generali saraydan içeri almamak için başlayan arbedenin ardından vurduğu belirtildi.

Katar medyası, 60 yaşındaki General Al-Ateya'nın geçtiğimiz cuma günü öldüğünü öne sürerken, sosyal medyadaki iddialar hakkında doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.

Türk askerleri; Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'dan oluşan Arap dörtlüsünün Katar rejimine ambargo kararı almasının hemen ardından, 19 Haziran 2017'de Doha'ya gelmiş ve ülkede kurulan Türk üssüne yerleşerek göreve başlamışlardı.

İşte o mesajlar;

fewfewfew-9ZFz

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Türk SubayKatar
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