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Türk otelcilere Moskova Bölgesi’nin yatırım potansiyeli tanıtıldı

Moskova Bölgesi Yatırım ve İnovasyon Bakanlığı, bölgedeki turizm sektörünü geliştirmek için geliştirdikleri Moskova Bölgesi Arazi Kataloğu'nu İstanbul ve Bursa’da tanıttıklarını belirtti.

Türk otelcilere Moskova Bölgesi’nin yatırım potansiyeli tanıtıldı

Moskova Bölgesi Yatırım ve İnovasyon Bakanlığı, bölgedeki turizm sektörünü geliştirmek için geliştirdikleri Moskova Bölgesi Arazi Kataloğu'nu İstanbul ve Bursa’da tanıttıklarını belirtti.

01 Kasım 2019 Cuma 21:26
Türk otelcilere Moskova Bölgesi’nin yatırım potansiyeli tanıtıldı

Açıklamada, “Moskova Bölgesi Yatırım ve İnovasyon Bakanlığı, otel yapımı, rekreasyon merkezi organizasyonu ve daha sonra turistik tesislerin inşa edileceği malikanelerin restorasyonu ile ilgili projelerin hayata geçirilmesi için arazi kataloğunu geliştirdi. Moskova Valisi Andrey Vorobyov’un emriyle 31 Ekim ve 1 Kasım günleri İstanbul ve Bursa’da Türk yetkili, işadamı ve girişimciler için bölgenin yatırım potansiyelinin tanıtımı yapılıyor” ifadelerine yer verildi.

Türk otelcilerin, Rusya’daki kredi sistemleri ve turist akışını artırmak için Moskova Valiliği’nin organize ettiği etkinlikler hakkında sorular sorduğu, bölgedeki girişimciliği desteklemeye yönelik tedbirleri incelediği ifade edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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