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Türk heyeti Yeni Zelanda'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e ulaştı.

Türk heyeti Yeni Zelanda'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e ulaştı.

17 Mart 2019 Pazar 10:58
Türk heyeti Yeni Zelanda'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch kentine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan özel CAN uçağı yerel saat ile 18 sularında Christchurch Havalimanı'na indi.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu'nun yarın saldırının gerçekleştiği bölgelerde incelemeler yapması bekleniyor.

Terör saldırısı ile ilgili güncel bilgileri paylaşmak için basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Türkiye'den heyet gelmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ardern, ‘‘Türkiye'den gelen heyet Müslümanlara desteğini göstermeye geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, onları bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 17.03.2019 15:38
Anahtar Kelimeler:
türk heyeti yeni zelanda da
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