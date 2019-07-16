Türk gemisine korsan saldırısı: 10 mürettebat rehin alındı

Kamerun’un Douala Limanı’ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı’na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisinin korsanların hedefi olduğu ortaya çıktı.

Tamamı Türk vatandaşı olan 10 denizci, 13 Temmuz’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındı.

Alınan ilk bilgilere göre yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürüyor.

Geminin sahibi olan Firma Kadıoğlu Denizcilik, korsanlık olayı teyit etti.

Kadıoğlu Denizcilik’ten yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Kamerun’un Douala limanından / Fildişi sahili Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türk bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemimize yaklaşık olarak 02:58N – 004:40E mevkinde Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırıya uğramış, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verilmiş ve tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır.”

Bölgeden alınan ilk haberlere göre; yaralanma ve can kaybının yaşanmadığının aktarıldığı açıklamada, “Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir” ifadesi yer aldı.

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