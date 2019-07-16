Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98028
ALTIN
258.309
DOLAR
5.7049
STERLIN
7.0807
EURO
6.3986
CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK: SON 1 YILDA 810 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ
Vatandaşa Kötü Haber: Dev Zam Geliyor!
3600 Ek gösterge ve Af Yasası başka bahara kaldı
“Meslek hastalıkları ve iş kazaları çeşitlenerek artıyor”
Buralarda Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji uyardı: Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Türk gemisine korsan saldırısı: 10 mürettebat rehin alındı

Gine Körfezi’nin Nijerya açıklarında Paksoy-1 adlı bir Türk gemisi korsanların saldırısına uğradı. Gemide bulunan 10 Türk mürettebatın rehin alındığı açıklandı.

Türk gemisine korsan saldırısı: 10 mürettebat rehin alındı

Gine Körfezi’nin Nijerya açıklarında Paksoy-1 adlı bir Türk gemisi korsanların saldırısına uğradı. Gemide bulunan 10 Türk mürettebatın rehin alındığı açıklandı.

16 Temmuz 2019 Salı 13:39
Türk gemisine korsan saldırısı: 10 mürettebat rehin alındı

Kamerun’un Douala Limanı’ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı’na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisinin korsanların hedefi olduğu ortaya çıktı.

Tamamı Türk vatandaşı olan 10 denizci, 13 Temmuz’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındı.

Alınan ilk bilgilere göre yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürüyor.

Geminin sahibi olan Firma Kadıoğlu Denizcilik, korsanlık olayı teyit etti.

Kadıoğlu Denizcilik’ten yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Kamerun’un Douala limanından / Fildişi sahili Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türk bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemimize yaklaşık olarak 02:58N – 004:40E mevkinde Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırıya uğramış, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verilmiş ve tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır.”

Bölgeden alınan ilk haberlere göre; yaralanma ve can kaybının yaşanmadığının aktarıldığı açıklamada, “Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir” ifadesi yer aldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.07.2019 14:45
Anahtar Kelimeler:
türk gemisine korsan saldırısı mürettebat rehin alındı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medya fenomeni genç kız vahşice öldürüldü !
Sosyal medya fenomeni genç kız vahşice öldürüldü !
Almanya'nın tarihi meydanında Türk bayrağına sarılı 251 tabut!
Almanya'nın tarihi meydanında Türk bayrağına sarılı 251 tabut!
Alman haber sitesinden skandal karar: 15 Temmuz yazısını o yazdı!
Alman haber sitesinden skandal karar: 15 Temmuz yazısını o yazdı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim