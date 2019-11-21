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Türk Başkonsolos ABD’li diplomatı kürsüden indirdi!

Romanya'daki Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yapmak isteyen ABD'li diplomatı, Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan kürsüden indirdi.

Türk Başkonsolos ABD’li diplomatı kürsüden indirdi!

Romanya'daki Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yapmak isteyen ABD'li diplomatı, Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan kürsüden indirdi.

21 Kasım 2019 Perşembe 13:17
Türk Başkonsolos ABD’li diplomatı kürsüden indirdi!

Türkiye’nin Köstence Başkonsolosluğu’nun desteğiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinliğinde Amerikalı diplomatın programda yer almadığı halde sahneye davet edilmesi ülke gündemine bomba gibi düştü…

Türkiye’nin Köstence Başkonsolosluğu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Romanya Müslümanları Müftülüğü, pazartesi günü Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Köstence Jean Constantin tiyatro salonunda bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik öncesinde ABD’nin Bükreş Büyükelçiliği diplomatlarından Abigail Rupp’un konuşma yapmak için Türk tarafına önceden bilgi verilmeden sahneye davet edilmesi üzerine salonda hareketlilik yaşandı.

TEŞEKKÜR EDEREK SAHNEDEN İNDİ

Türkiye’nin Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan duruma müdahale etti. Turan, programda böyle bir konuşmanın yer almadığını belirterek, Amerikalı diplomatı kibarca uyardı. Rupp da teşekkür ederek, konuşma yapmadan sahneden indi.

Başkonsolos Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine bildirilen programda Amerikalı diplomatın konuşma yapmasının öngörülmediğini söyleyerek, “Bizim böyle bir programdan haberimiz yoktu. Amerikalı diplomatın sahneye davet edildiğini görünce, ben de sahneye yaklaşarak nazik bir dille konuşma yapmamasını kendisine telkin ettim” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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