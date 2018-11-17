Trump'tan Fethullah Gülen Açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, "Fethullah Gülen'in iadesi gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Reuters'da yer alan habere göre, California'ya gitmeden önce basın mensuplarının sorularını cevapladı ABD Başkanı, Fethullah Gülen'in iadesi için yollar arandığı yönündeki haberleri yalanladı.

Trump ayrıca, "Erdoğan ile iyi geçiniyoruz, Türkiye ile ilişkileri güçlendirme arzusundayız" ifadelerini kullandı.

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