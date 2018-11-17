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Trump'tan Fethullah Gülen Açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, "Fethullah Gülen'in iadesi gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Fethullah Gülen Açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, "Fethullah Gülen'in iadesi gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:56
Trump'tan Fethullah Gülen Açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, "Fethullah Gülen'in iadesi gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Reuters'da yer alan habere göre, California'ya gitmeden önce basın mensuplarının sorularını cevapladı ABD Başkanı, Fethullah Gülen'in iadesi için yollar arandığı yönündeki haberleri yalanladı.

Trump ayrıca, "Erdoğan ile iyi geçiniyoruz, Türkiye ile ilişkileri güçlendirme arzusundayız" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.11.2018 20:00
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Yorumlar
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Habes 3 saat önce

Istememem yan cebime koy misali

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Adii trump 3 saat önce

Türk ün Türk ten başka dostu yoktur sözü milyon kere ispat edilmiş olup buda milyon+1 olmuştur. Şaşırdık mı hayır Alayınızın kıçına gitsin fetöş iti

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seko 1 saat önce

Zaten bunu yapamaz. Aralarında ki kirli ilişkiyi ortaya çıkarmak istemez. Fetö itinden hala belli beklentileri var. Bu son bulduğu an önce başpapaz daha sonra üst kademe pek çok fetöcü zamana yayılarak cia tarafından öldürülecek.

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Mehmet 53 dakika önce

Trumpa gider yapınca dolar artıyor Tayyip ne yapsın dolar artıncada adama sövüyonuz

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