trump tan erdoğan a suriye teşekkürü

ABD Başkanı Trump, Teksas eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile Türkiye arasında Fırat'ın doğusu konusunda varılan anlaşmaya ilişkin "Bugün, Orta Doğu'da muazzam bir gün. Alışılmışın dışındaydı ama daha önce kimsenin yıllar yılı yapamadığı bir şeyi yaptık" ifadelerini kullandı.

Kimseyle savaşmayı istemediğini vurgulayan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kürtlere ve Kürt liderlere teşekkür ediyorum. Ve perde arkasında bizi destekleyen diğer ülkelere teşekkür ediyorum. Bu (anlaşma) muhteşem bir şey" diye konuştu.

IŞİD'in tamamen kontrol altında olduğunu savunan Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da katkıları için teşekkür etti.

Trump, Suriye konusunda müzakereler yapıldığını ve sonunda bir anlaşma sağlandığını belirterek, "Bu durum Türkiye'nin ötesinde, Suriye'nin de diğer tüm ülkelerin de ötesinde. Ortada felaket bir savaş olabilirdi ve milyonlarca insan ölebilirdi. Biz yapabileceğimizi yaptık" dedi.

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