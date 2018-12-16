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Trump'tan Erdoğan'a Fethullah Gülen açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıyoruz’ dedi” ifadelerini kullanarak son dakika açıklamasında bulundu.

Trump'tan Erdoğan'a Fethullah Gülen açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıyoruz’ dedi” ifadelerini kullanarak son dakika açıklamasında bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar 14:00
Trump'tan Erdoğan'a Fethullah Gülen açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıyoruz’ dedi” ifadelerini kullanarak son dakika açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi üzerinde çalıştıklarını söylediğini belirtti. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca, FBI'ın (Fetullahçı Terör Örgütü) FETÖ'nün nasıl vergi kaçırdığına ilişkin inandırıcı bir soruşturma yürüttüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den ayrılmayı değerlendirdiğine inandığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de Beşar Esad demokratik bir seçimi kazanırsa, onunla çalışmayı değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.12.2018 22:30
Anahtar Kelimeler:
trump tan erdoğan a fethullah gülen açıklaması
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Hüseyin 1 gün önce

Yalan söylüyor kansız bilmiyor ki koynunda beslediğin yılan Birgün seni sokar elbet görürüz o günleri.

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