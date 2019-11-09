Trump'a Başkanlık Yarışında Milyarder Rakip!

Eski New York Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg'ün 2020 ABD başkanlık yarışına katılmayı gözden geçirdiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Bloomberg hakkında, "Minik Michael başarısız olacak. Minik Michael'dan daha fazla yarışmayı isteyeceğim birisi olamaz." yorumunda bulundu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Bloomberg, Demokrat Partiden başkan aday adayı olmayı değerlendiriyor. Bloomberg'ün Demokrat Partideki mevcut aday adaylarının ABD Başkanı Donald Trump'u yenemeyeceğinden endişe duyduğu için aday olmayı düşündüğü belirtildi.

Bloomberg'ün başkanlık yarışına girebilmek için bugün Alabama eyaleti ön seçimine başvuru yapmasının beklendiği ifade edildi. Michael Bloomberg'in daha önce yapmış olduğu “Hayatımın çoğunu üyesi olarak geçirdiğim Demokrat Partiye yeniden kaydoldum.” açıklaması da , 2020 ABD Başkanlık seçimleri için attığı ilk adım olarak yorumlanmıştı.

3. DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı. Demokratlar arasında en popüler isim olarak eski Başkan Yardımcısı Joe Biden öne çıkıyor ancak anketler Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren'ın Biden ile arasındaki farkı kapattığını gösteriyor. Biden ve Warren'ı, Vermont Senatörü Bernie Sanders izliyor.

Warren ve Sanders için “aşırı sol eğimliği” oldukları yorumları yapılıyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun da aralarında olduğu Demokrat 9 aday adayı başkanlık yarışından çekilirken 17 aday ise hala kampanyasını sürdürüyor.

KENDİ PARTİSİNDEN 3 ADAY

Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı.

Başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Cumhuriyetçiler arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld, eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'leri geçen Trump'a karşı başkanlık için aday adaylığını açıklayan 3 Cumhuriyetçinin de herhangi bir şansının olmayacağı belirtiliyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

TRUMP'TAN İLK YORUM

ABD Başkanı Donald Trump'tan da ilk yorum geldi. Trump "Minik Michael başarısız olacak. Minik Michael'dan daha fazla yarışmayı isteyeceğim birisi olamaz." yorumunda bulundu.



Trump, Georgia eyaletinde katılacağı bir etkinlik için yola çıkmadan önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in 2020 seçimlerinde başkanlık yarışına gireceği söylentilerine değinen Trump, "Bloomberg'i uzun zamandır tanıyorum. Trump hakkında birçok şey söyledi. Ama onu tanıyorum, hiçbir şey olamadı. Seçimlerde iyi şeyler yapamayacaktır ama Joe Biden'a zarar vereceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Trump, Bloomberg'in seçime girmesinden memnuniyet duyacağını kaydederek, "Michael'in başarılı olma sihri yok. (Seçimler için) Çok para harcayacak." görüşünü paylaştı.