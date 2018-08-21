Trump: Türk halkını çok severim ama…

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD ile Türkiye arasında yaşanan Rahip Andrew Brunson'ın tutuklu bulunmasından kaynaklanan ekonomik kriz konusunda ulusal basın Reuters’e özel olarak açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, “Türkiye’ye yönelik yaptırım kararlarımızdan taviz yok” dedi. Türk halkını çok sevmesine rağmen, bu tavrı almak zorunda olduğunu da öne süren ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye yönelik Amerikan yaptırımlarının diğer Avrupa ülkelerini sıkıntıya sokacağına inanmadığını da açıklamalarına ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters'e yaptığı açıklamaların devamında Türkleri sevdiğini fakat yaptırımlardan ve yaptırım kararlarından taviz verilemeyeceğini ifade etti. Donald Trump ayrıca Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek ‘Türkiye Cumhurbaşkanı ile eskiden iyi anlaşırdık’ açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile “bir anlaşma yaptıklarını” öne süren ABD başkanı Trump, bu kapsamda kendisinin İsrail'de tutuklu bir Türk vatandaşının serbest kalmasını sağladığını, buna karşılık da Erdoğan'ın Papaz Andrew Brunson'ı salıvereceğini düşündüğünü söyledi. Trump, “O'nun için (Erdoğan) o kişinin serbest kalmasını sağladım. O'nun da (Erdoğan) bu çok masum ve mükemmel insanı, müthiş bir baba ve iyi bir Hristiyan olan o adamı (Brunson) Türkiye'den çıkarmasını bekledim” dedi.

Trump, “Türkiye'nin yapmakta olduğunun çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Korkunç bir hata yaptıklarını düşünüyorum. Herhangi bir taviz olmayacak” şeklinde konuştu.

İsrail'de tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan, Trump'un İsrail Başbakanı Netenyahu'dan Özkan’ın serbest kalmasını talep etmesiyle, İsrail devleti tarafından sınırdışı edilerek, Türkiye'ye dönmüştü.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının başka ülkelerin ekonomilerine zarar vereceğinden endişe edip etmediği yolundaki soruya ise Trump, “Hiç endişeli değilim. Yapılması gereken şey bu” dedi. ABD Başkanı, “Kendi tarafını pazarlıktan çektiğini” de söyledi.

Türkiye'yi ve Türkleri sevdiğini de söyleyen ABD Başkanı, şöyle konuştu;

“Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'nin insanlarını çok seviyorum. Bu ana kadar, sizin de bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı'yla da çok iyi bir ilişkim vardı. Onunla iyi anlaşıyordum. Çok iyi bir ilişkim vardı. Ancak bu tek taraflı bir yol olmaz. Artık ABD açısından tek taraflı yollar olmayacak.” dedi.

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