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Trump: Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı

Trump, Yardımcısı Pence'in Ankara'da Erdoğan'la görüşmesi hakkında tweet attı: Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı.

Trump: Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı

Trump, Yardımcısı Pence'in Ankara'da Erdoğan'la görüşmesi hakkında tweet attı: Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı.

17 Ekim 2019 Perşembe 20:36
Trump: Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'den şahane haberle. Pence ile Pompeo kısa süre içinde basın toplantısı düzenleyecek. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı" diye tweetledi.

BEYAZ SARAY: ERDOĞAN'A WASHINGTON ZİYARETİ PENCE'İN ANKARA ZİYARETİNE BAĞLI, İPTAL EDİLEBİLİR

Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney yaptığı açıklamada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ankara ziyaretine bağlı olarak Trump'ın Erdoğan'a Washington davetini iptal edebileceğini belirterek, "Hala plan dahilinde, 'bekle-gör' durumu geçerli. Önümüzdeki birkaç güne bağlı" ifadelerini kullandı.

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