Trump'tan Türkiye-Rusya anlaşması sonrası kritik açıklama!

Türkiye ve Rusya'nın imzaladığı Soçi mutabakatının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yeni açıklamalarda bulundu.

Trump yeni açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Ateşkes ilan edildi ve muharebe görevleri sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle çok iyi çalıştılar. Tutuklu DEAŞ'lıların durumu teminat altına alındı. Sabah 11:00'da (Türkiye saati ile 18:00'de) Beyaz Saray'da açıklama yapacağım. Teşekkürler."

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