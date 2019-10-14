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Trump'tan skandal Türkiye açıklaması:Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor!

6 Ekim'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat için yeşil ışık yakan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinden ve uluslararası toplumdan yükselen tepkilerin ardından Türkiye'ye karşı yaptırım söylemini tırmandırıyor.

Trump'tan skandal Türkiye açıklaması:Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor!

6 Ekim'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat için yeşil ışık yakan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinden ve uluslararası toplumdan yükselen tepkilerin ardından Türkiye'ye karşı yaptırım söylemini tırmandırıyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 14:25
Trump'tan skandal Türkiye açıklaması:Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor!

"Brian Kilmeade tümüyle yanılıyor. 200 yıldır birbiriyke savaşan haklar arasında bir başka savaşa girmeyeceğiz. Avrupa'nın kendi IŞİD esirlerini almak için bir şansı vardı, ama bedelini öedemek istemediler. "Bırak ABD ödesin" dediler..." diye tweetleyen Trump, Kürtlerin IŞİD esirlerinden bazılarını kasten bırakarak ABD'yi müdahil etmeye çalışıyor olabileceğini söyledi.

'NATO ÜYESİ TÜRKİYE İLE SAVAŞACAK DEĞİLİZ'

ABD Başkanı  şöyle devam etti:

"Türkiye veya pek çoğunun geldiği yer olan Avrupa Ulusları kolaylıkla yeniden yakalar, ama ellerini çabuk tutmaları lazım. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini düşünüyor mu? Asla bitmeyen savaşlar bitecek!"

KONGRE İLE YAPTIRIM PAZARLIĞI​

Bir süredir Ağustos 2018'te yaptığı gibi Türkiye ekonomisini mahvedecek yaptırımlar uygulamaktan söz eden ABD Başkanı, 13 Ekim'de Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda Kongre ile görüştüğünü duyurmuştu.

'MÜTHİŞ FİKİR BİRLİĞİ'

Trump "Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın" demişti.

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