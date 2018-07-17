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Trump'tan Kritik NATO Açıklaması: "Benim Sayemde Güçlü"

Donald Trump'tan NATO hakkında kritik bir açıklama geldi. Trump açıklamasında NATO'nun kendisi sayesinde güçlü olduğunu söyledi.

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Trump'tan Kritik NATO Açıklaması: "Benim Sayemde Güçlü"

Donald Trump'tan NATO hakkında kritik bir açıklama geldi. Trump açıklamasında NATO'nun kendisi sayesinde güçlü olduğunu söyledi.

17 Temmuz 2018 Salı 17:25
Trump'tan Kritik NATO Açıklaması: "Benim Sayemde Güçlü"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden kritik bir açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerindne yaptığı önemli açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, "NATO zayıftı ancak şimdi tekrar güçlü. (Bu Rusya için kötü)' ifadelerini kullanarak dünya kamuoyuna önemli ifadeler aktardı. Trump, NATO'nun kendisi sayesinde güçlü olduğunu iddia etti.

Trump'ın kısa süre sosyal medya hesabı üzerinden önce attığı Tweet'te şu ifadeler yer verdi:

"NATO ile harika bir toplantı yaptım. Sadece benim sayemde, ek olarak 33 milyar ödediler, gelecekte yüz milyarlarca dolar ödeyecekler. NATO daha önce güçsüzdü, şimdi yeniden güçlü (Rusya için kötü) Medya sadece diğer liderlere kaba olduğumu söylüyor, paradan hiç bahsetmiyor" 

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Anahtar Kelimeler:
HaberDonald TrumpNATO
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