Trump resmen açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü!

Suriye'nin İdlib bölgesinde ABD operasyonunda öldüğü iddia edilen DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump açıklama yapıyor Trump, "DAEŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ""DAEŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik" dedi.

Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Halkımızla ilgili, dünyayla ilgili çok kötü şeyler söylüyordu. El Kaide'nin başına geçmesi bekleniyordu. Bağdadi yıllardır kaçıyordu. DAEŞ'in eylem planlarıyla ilgili bilgilere ulaştık."

Reuters haber ajansı DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ve yardımcısının cesetlerinin ABD birlikleri tarafından operasyonun düzenlendiği bölgeden alındığını duyurmuştu.

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