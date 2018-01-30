Trende Uyuyan Genç Kız Uyandığında Peçetenin İçine Para Bırakıldığını Gördü

İngiltere'de yaşayan üniversite öğrencisi Ella Johannessen isimli kişinin, trenle Peterborough'dan Leeds'e doğru giderken başına ilginç bir olay geldi.

Johanessen, trende annesi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Uykuya dalmadan önce trende annesiyle yaptığı konuşmada annesine 35 sterlininin kaybolduğunu söyleyen Johanessen, bu durumdan büyük üzüntü yaşadığını da sözlerine ekledi. Uyandıktan sonra ise yanındaki peçetenin içinde 100 sterlin bulan genç kadın, kendisine yapılan bu jest karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Genç kadın şimdi teşekkür etmek için tüm ülkede, kendisine 100 sterlin bırakan kişiyi aramaya başladı

Johannessen'in bunun için başlattığı sosyal medya kampanyası ülke çapında çok sayıda kişi, bu durumu paylaştı.

İngiliz kadın, kendisine yönelik böyle bir jestin anlamının ise çok büyük olduğunu dile getirdi.... Babasının hayatını kaybetmesinden sonra çok zor bir dönem yaşadığını söyleyen Johannessen'in gönderisi Facebook'ta 5.100 kişi tarafından paylaşıldı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara