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THY, CNN ile olan anlaşmasını bitirecek mi?

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken özellikle ABD basınında çıkan yalan haberler dikkat çekti. Türkiye karşıtı haberler servis eden CNN International'ın, THY ile yaptığı anlaşmanın iptal edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

THY, CNN ile olan anlaşmasını bitirecek mi?

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken özellikle ABD basınında çıkan yalan haberler dikkat çekti. Türkiye karşıtı haberler servis eden CNN International'ın, THY ile yaptığı anlaşmanın iptal edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

15 Ekim 2019 Salı 13:03
THY, CNN ile olan anlaşmasını bitirecek mi?

Barış Pınarı Harekâtı’nda yedinci gün devam ederken başta ABD basını olmak üzere Batı medyası Türkiye’yi eleştiren, terör örgütlerinin propagandasını yapan ya da doğrudan yalan haberler üreten haberlere devam ediyor…

Bunlar arasında sesi en çok çıkan medya kuruluşlarından biri CNN International… Hem Washington’da hem de Suriye’de yetkililerle konuşan CNN International’ın haberlerindeki KJ’lerde sık sık, “Türkiye sivilleri vuruyor” ve “Türkiye’nin saldırısından siviller etkileniyor” şeklinde ifadeler kullanıyor.

Suriye’de 8 yılı aşkın bir süredir bitmek bilmeyen savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye’nin haklı bir şekilde sınır güvenliğini korumak adına başlattığı operasyon devam ederken, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin propaganda aletlerini canlı yayınladı.

CNN International bunları yayınlayarak adeta bir algı operasyonu yaparken ve Türkiye’nin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde, Türk Hava Yolları’nın CNN International ile yaptığı bir anlaşma akıllara geldi. Türk Hava Yolları 2018 yılının Ağustos ayında kanalın çok izlenen programı Quest’s World of Wonder’a sponsor olmuştu. Bu anlaşmayla birlikte THY ve CNN International, ünlü sunucu Richard Quest’in programına maddi katkı vermeyi taahhüt ederken, programda ve CNN International’da da THY’nin reklamları ve logosu görünecekti.

Öyle ki geçtiğimiz yıl Richard Quest’in programında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da konuk olmuş ve gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtlamıştı.

Türkiye’nin içinden geçtiği kritik günlerde ülkenin en köklü markalarından biri olan Türk Hava Yolları ile CNN International arasındaki bu anlaşma kafaları karıştırdı. Türkiye’nin kendi sınır güvenliğini korumak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na karşı haberlerle adeta algı yönetimi yapan CNN International’a THY’nin sponsorluk anlaşması kapsamında yapacağı anlaşmayı rafa kaldırıp kaldırmayacağı henüz bilinmiyor.

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