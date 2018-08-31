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Tecavüzde Korkunç BOA YILANI Detayı!..

İskoçya'da yaşayan 38 yaşındaki John Dickson cinsel istismar ve tecavüz suçlamalarından 14 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. İskoç adamın işlediği tecavüz suçunda boa yılanı kullanan adam ülke içinde büyük protestolara da maruz kaldı.

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Tecavüzde Korkunç BOA YILANI Detayı!..

İskoçya'da yaşayan 38 yaşındaki John Dickson cinsel istismar ve tecavüz suçlamalarından 14 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. İskoç adamın işlediği tecavüz suçunda boa yılanı kullanan adam ülke içinde büyük protestolara da maruz kaldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 22:00
Tecavüzde Korkunç BOA YILANI Detayı!..

İskoçya'da yaşayan 38 yaşındaki John Dickson cinsel istismar ve tecavüz suçlamalarından 14 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. İskoç adamın işlediği tecavüz suçunda boa yılanı kullanan adam ülke içinde büyük protestolara da maruz kaldı.

İskoç adam John Dickson'ın işlediği tecavüz suçlarında, evinde beslediği 3 metrelik boa yılanını da kullandığı ortaya çıktı.

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Seri tecavüzcünün kurbanlarından olan bir kadına ise tam 5 yıl boyunca bin kere tecavüz ettiği belirtiliyor.

Dickson, Mitch ismini verdiği boa yılanı ile tuzağına düşürdüğü kadınlara yıllar boyu süren eziyetler yaptı ve şiddet uyguladı.

14 yıl hapis cezası ile cezalandırılan Yılanlı Tecavüzcü John Dickson, 2000 ile 2017 yılları arasında 4 kadına binlere kez tecavüz etti.

Mağdur kadınlardan birisinin ifadesi ise tek kelimeyle dinleyenleri dehşete düşürdü.

Seri tecavüz ve sürekli şiddet mağduru olan kadın, John Dickson'ın cinsel saldırılarının uyurken bile sürdüğünü belirterek sapık adamın tecavüzüne tren tuvaletinde dahi maruz kaldığını aktardı.

Mağdur kadınlarının verdiği ifadelerden ve delillerin toplanmasından sonra John Dickson isimli yılanlı sapık 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynaklar; Hürriyet

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Son Güncelleme: 31.08.2018 22:48
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